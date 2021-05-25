فريق أبوظبي يشارك في تحدي الـ 400 كيلو متر للزوارق

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار المشاركات الرياضية المختلفة وبحثاً عن تحد وتميز جديد في عالم الألقاب لزوارق المحركات، اعتمد فريق أبوظبي للزوارق السريعة المشاركة في سباق وتحدي الـ 400 كيلو متر للزوارق السريعة في مياه أوروبا عبر النسخة 69 من البطولة والتي ستقام 6 يونيو، وهي المنافسة التي تجمع من خلالها قرابة الثمانين مشاركاً عبر فئات السباق المختلفة. ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية، حيث انطلق منذ عام 1952 ليستمر بشكل سنوي وبدايته على نهر تتشينو، كأحد السباقات المعروفة على امتداد ستة مدن إيطالية، تبدأ من ميناء مدينة بافيا التي تقع في الشمال الإيطالي، وتكمل رحلتها على النهر العريق كي تمر بأكثر من مدينة على ضفاف النهر المتعرج، نهاية حيث يختتم السباق في البحر الأدرياتيكي ووصولاً إلى مدينة البندقية ختام السباق الكلاسيكي.

ويشارك باسم فريق أبوظبي الأسطورة ومدرب الفريق جيدو كابليني الإيطالي المخضرم في سباقات البحر؛ كي يسجل عودته مرة أخرى إلى السباقات البحرية بعد اعتزال دام لعشر سنوات، وبعد تحقيقه لعشرة ألقاب في سباقات الفورمولا-1، كان آخرها في 2009، حيث تنتظر جيدو رحلة قيادة تستمر لـ400 كيلو بين المدن الإيطالية المختلفة. وتعد هذه البطولة إحدى البطولات الكلاسيكية وتلقى رواجاً وإقبالاً في المشاركة من مختلف أنحاء القارة الأوربية، وقد تكون المرة الأولى التي يشارك فيها فريق من الشرق الأوسط من خلال المنافسة،

ويختلف هذا السباق بشكل كلي عن بقية المنافسات لهذه الفئة، حيث يكون امتداد المسار طولياً وعلى خط واحد، مع وجود بعض التعرجات التي رسمتها اللجنة قبل الوصول لميناء أي مدينة. ومن المقرر أن تنطلق من مدينة بافيا لمسافة 97 كيلو متراً، وصولاً لاحقاً إلى سيرفينا، ثم المرور بستة مدن أخرى حتى الوصول لمدينة فالنسيا، وهي خط النهاية، والتي ستكمل عند وصولها إليه 400 كيلو متر. ولن تكون المنافسة سهلة أبداً في كل الأحوال، ومن المتوقع مشاركة 80 مشاركاً في البطولة، حيث ستكون الفئات مختلفة بالنسبة للمشاركين وحسب اللوائح التي تم توضيحها عبر القوانين الخاصة بفئات المشاركة وسرعة الزوارق، ووضعت اللجنة عدة معايير للقوانين الفنية من ناحية السرعة والحجم والأطوال، بالإضافة لانقسام السباق نفسه لعدة فئات، تأتي في مقدمتها فئة الفورمولا والكات مران التي يجب أن تكون قد صنعت بعد عام 1990، ووصولاً لفئة الدراجات المائية.

وستقوم اللجنة المنظمة لاحقاً وقبل انطلاق السباق في الخامس من يونيو بالتحديد، بتوضيح كل اللوائح والقوانين وآلية المرور بكل مدينة ونقطة عبر المسار الموضح بين المدن الإيطالية خلال منافسات ال400 كيلو متر.

من جهته، بارك سالم الرميثي مدير عام النادي عودة البطولات والمشاركات الدولية مجدداً لفريق أبوظبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات أكبر وحضوراً للفريق الإماراتي على خريطة البطولات العالمية والدولية المختلفة، وأكد الرميثي أن المشاركة في سباق الـ400 كيلو متر تأتي كي تكون بداية وتأكيداً لنية الفريق على تقديم موسم مغاير في 2021 وتجديد المصالحة مع كافة البطولات ومنصات التتويج. وقال: كنا نخطط من سنوات للمشاركة من خلال هذا السباق، خاصة أننا وضعنا البصمة الإماراتية في أغلب السباقات العالمية، ومع ظروف الجائحة في الموسم الماضي كان ذلك أحد المشاريع المؤجلة، والآن أعلنا رسمياً عن المشاركة، حيث تم التجهيز من أجل ذلك قبل أشهر.

وأضاف الرميثي: يشارك كابليني على زورق أبوظبي في هذه المنافسة، وفي الوقت ذاته تستمر تدريبات بقية المتسابقين والاستعداد من أجل البطولات التي ستنطلق لاحقاً في أشهر الصيف وإعدادهم أيضاً.