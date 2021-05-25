حرب التصريحات تشتعل بين جوارديولا وتوخيل قبل نهائي «الأبطال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ارتفعت نبرة تصريحات كل من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة والمنتظرة في نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي ستقام في مدينة بورتو البرتغالية السبت القادم.

جوارديولا أبدى تصميمه على أن يقدم للسيتي أول لقب أوروبي في تاريخه، معرباً عن ثقته في تحقيق هذا الإنجاز، ومشيراً إلى أن فريقه جاهز لدخول تاريخ هذه البطولة، وقال إنه لم يحدد بعد الـ11 لاعباً الذين سيخوضون المباراة، وإن كانت ثقته كبيرة في جميع اللاعبين وفي رغبتهم في اللعب، في ظل وفرة المواهب داخل الفريق.

وأضاف جوارديولا قائلاً: أثق في أن فريقي سيلبي طموحاته وينتزع لقب هذه البطولة التي غابت عني أنا شخصياً عشر سنوات، وعندما سئل عن التشكيلة التي اختارها لبدء المباراة، قال: جميع اللاعبين جاهزون، وأعلم إلى أي مدى هم جيدون، ولن أغير رأيي فيما يتعلق بالتشكيل الذي سيخوض المباراة، مهما حاول أي لاعب أن يقنعني بمشاركته، من خلال الإجادة في حصة أو حصتين تدريبيتين، فأنا أعرف معظمهم منذ سنوات عدة، ولدي فكرة في رأسي عن التشكيل، ولكنني لن أحدد الآن الـ11 لاعباً الذين سيبدأون المباراة.

واختتم جوارديولا تصريحاته بقوله: إذا لم تكن لديك الرغبة القوية في تحقيق الانتصار، ومعرفة ما الذي يتعين عليك عمله، فإنه من المستحيل أن تفوز بالمباراة أو تحصل على كأسها.

وفي المقابل، تحدث الألماني توماس توخيل بنفس لهجة الثقة التي تحدث بها جوارديولا، ولكنه اعترف بداية بأن السيتي فريق رائع، وبأنه ربما يكون الأفضل حالياً في أوروبا والعالم. ولكنه قال: في المباريات النهائية، من الممكن أن يحدث أي شيء، مشيراً إلى أن الحظ يلعب دوراً مهماً في مثل هذه المباريات، وكل شيء وارد خلال الـ 90 دقيقة. وأضاف: سنقاتل من أجل الفوز، وليس لدي أدنى شك في قدرات اللاعبين، وكل ما نحتاجه هو التركيز والتحلي بروح انتصارية.