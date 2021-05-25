نجاح كبير لمعسكر الجودو في الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم غدا معسكر فرق أندية المنطقة الشرقية للجودو، الذي أقيم بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، وشاركت فيه فرق الفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء وخورفكان للمراحل السنية، وكان المعسكر قد انطلقت أمس الأول على فترتين لفئات الأشبال والناشئين والشباب، وشهد مشاركة زايد النقبي وسعيد النقبي لاعبي المنتخب الوطني. وأشرف على المعسكر الياباني أشيدو كوكي المدرب الجديد لمنتخبات الإمارات للمراحل السنية للجودو، وساعده موح الموح مدرب نادي الفجيرة بحضور شعبان السيد المدير الفني لاتحاد المصارعة والجودو.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي اتحاد المصارعة والجودو باستضافة نادي الفجيرة للفنون القتالية لتجمع فرق المنطقة الشرقية الأعضاء بالاتحاد، وتوفير كافة متطلبات النجاح للمعسكر، بفضل متابعة واهتمام العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو المدير التنفيذي للنادي وكادره المساعد، مما ساعد المدرب الياباني الجديد على متابعة ورصد عدد من اللاعبين الصاعدين بهدف دعم منتخبات الفئات السنية، استعداداً للاستحقاقات القادمة إقليمياً ودولياً، والتي تسبقها المعسكرات الداخلية والخارجية. وأشاد الدرعي بالتزام الجميع بالضوابط الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.

من جانب آخر تقام المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل بتجمع لاعبي أندية الشارقة التي تتمثل في ناديي الشارقة الرياضي والشارقة للدفاع عن النفس، ويتقرر التجمع الرئيسي للاعبين المختارين وزمان ومكان تجمعهم حسب فئاتهم العمرية عقب جولتي ناديي العين والظفرة