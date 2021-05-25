«الساحر» إيجور.. «رحلة مزعجة» من الشارقة إلى فلامنجو!

علي معالي (دبي)

مع بداية كل صيف، تبدأ قصة جديدة مع البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة، وتتجدد «الرحلة المزعجة» التي تخشاها جماهير «الملك».

وهذه المرة داخل نادي فلامنجو البرازيلي حامل لقب الدوري في الرحلة، حيث ينتظر أن يرحل عن الفريق لاعب الوسط الأوروجوياني جورجيان دانيل دي أراسكايتا (26 عاماً) للدوري السعودي، بعد أن دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات لضم اللاعب لصفوفه في الموسم الجديد، وهو ما جعل فلامنجو يتجه مباشرة صوب الشارقة للاستفادة من خدمات إيجور كورنادو.

وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجماهير النادي في طرح اسم إيجور، وتحدثت في تفاصيل كثيرة عما يقدمه مع الشارقة، ونشرت الكثير من الصور الخاصة به عندما تم تتويجه بلقب أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي 2018-2019، وتم تداول الكثير من الفيديوهات التي قدم فيها الساحر البرازيلي المتعة الكروية، سواء من خلال أهدافه المتميزة أو تمريراته القاتلة وأيضاً مهارات المراوغة.

وتم تحليل كيفية الاستفادة من اللاعب، وهم يتحدثون أيضاً في فلامنجو عن أن إيجور مرتبط بعقد مع الشارقة ممتد لأكثر من موسم، لكن يمكن الدخول في تفاوض مع النادي نظراً للموهبة الكبيرة لهذا اللاعب، والتي يمكن لنادٍ بحجم فلامنجو أن يستفيد منها خلال الفترات المقبلة.

وكان إيجور قد عاد للملاعب بشكل جيد مع نهاية الموسم في ظل مستوى غير مقنع للكثيرين قدمه اللاعب في الموسم المنتهي، الذي فقد فيه «الملك» لقبي الدوري وكأس السوبر، وتراجع الفريق للمركز الرابع في الترتيب العام بعد الجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي، على الرغم من أن الفريق ظل متصدراً وبفارق مريح من النقاط حتى نهاية الدور الأول.

وابتعد إيجور عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة، حتى أن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق لم يستفد من جهوده في دوري أبطال آسيا التي تصدر فيها «الملك» عن جدارة في مجموعته الثانية.