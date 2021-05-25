«بوصلة» هاري كين تهتدي بـ «النجوم الـ 5» !

عمرو عبيد (القاهرة)

من المتوقع أن يحتفل المهاجم الإنجليزي، هاري كين، بإتمام عامه الـ28 يوليو المقبل بعيداً عن فريق توتنهام، بعدما عزم على الرحيل باحثاً عن الفوز بالبطولات، حيث اكتفى بحصد 3 جوائز فردية خلال 8 سنوات قضاها داخل «قلعة السبيرز»، وتُوّج كين مؤخراً بلقب هداف «البريميرليج» للمرة الثالثة في تاريخه، لكنه أخفق في الحصول على بطولة كبرى، وكانت وصافة دوري الأبطال ومثلها مرتين في كأس الرابطة المحلية، هي أقصى ما بلغه الهداف الإنجليزي الموهوب مع توتنهام.

مهاجم إنجلترا أعلن عن رغبته في الهروب من «بيت الديوك»، الخالي من البطولات منذ 13 عاماً، ويبدو أن «ثورة» انتقالات موسم 2019-2020، ألهمت كين للسير على درب «الـ5 نجوم»، الذين عرفوا طريق الألقاب بعد الخروج مباشرة من «السبيرز»، ويُعد كيران تريبير المثال الأبرز على الإطلاق، بعدما قفز من «سفينة الديوك» في صيف 2019، ليشارك بقوة في استعادة أتلتيكو مدريد لقب «الليجا» قبل أيام قليلة بعد غياب دام 7 سنوات، حاصداً أول بطولة كبرى في مسيرته بعمر 30 عاماً.

الـ7 سنوات العجاف التي قضاها الدنماركي كريستيان إيركسن مع توتنهام، دفعته للرحيل صوب إيطاليا ليحصل على لقب «الكالشيو» في موسمه الثاني مع إنتر ميلان، ويصبح أبرز إنجازات ابن الـ29، رغم فوزه سابقاً بـ4 بطولات محلية هولندية بقميص أياكس، إلا أن قيمة وحجم التتويج الإيطالي يختلف تماماً، حاله حال البطولات الخمس الأوروبية الكبرى.

أما الجناح الفرنسي، جورجيس نكودو، فظهر ناشئاً مع «السبيرز» قبل 5 سنوات، لكن كثرة الإعارات أجبرته على المغادرة في أغسطس 2019 بثمن زهيد، ليتوهج مع بشكتاش ويفوز بلقبي الدوري والكأس في تركيا، ويصبح ثالث أفضل هدافيه هذا الموسم، وفاز ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي مؤخراً، مهدياً حارس المرمى الشاب توم جلوفر أول ألقابه، بعد رحيله عن توتنهام بأقل من عامين، حيث تخلى عنه الفريق مجاناً بجانب خمسة لاعبين آخرين في يونيو 2019.

وتكرر الأمر مع المهاجم الهولندي فينسنت يانسن، الذي انتقل إلى «السبيرز» مقابل 20 مليون يورو عام 2016، ثم رحل بعد 3 سنوات لم يلعب خلالها كثيراً، مقابل 7 ملايين فقط، ليحصل على لقبي الدوري والكأس في المكسيك مع مونتيري في موسمه الأول، ولن يُغيّر فوز كين بجائزة «الحذاء الذهبي» الإنجليزي من قناعته بضرورة الرحيل، خاصة أن غزارة أهدافه لم تحدث فارقاً في المنافسة على البطولات هذا الموسم، مثلما حدث مع كبار هدافي أوروبا، وعلى رأسهم ميسي ورونالدو ومبابي، في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا على الترتيب.