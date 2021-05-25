من فيرجسون لجوارديولا: أثق أن أسرتك فخورة بك

أنور إبراهيم (القاهرة)

حصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» عن هذا الموسم 20/2021. وتمنح رابطة المدربين في إنجلترا هذه الجائزة التي تحمل اسم أسطورة التدريب السير أليكس فيرجسون لأفضل مدرب سنوياً.

وتفوق جوارديولا في الاستفتاء الذي شمل كل مدربي الدوري، على كل من الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، والألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي، والأسكتلندي ديفيد مويس مدرب ويستهام، والأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليسترسيتي.

وهنأ السير أليكس فيرجسون في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة المدربين في إنجلترا، المدرب الإسباني على هذا الفوز، وقال موجهاً حديثه له: لقد لعب فريقك كرة قدم رائعة، ولا يسعني إلا أن أحييك على فوزك بالبريميرليج وكأس كاراباو هذا الموسم، ونجاحك في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، رغم أنك قائد موهوب حقاً، إلا أنك تتحلى بتواضع جم، وأثق في أن أسرتك فخورة بك.

ومن جانبه، قال جوارديولا: سعادتي لا توصف لحصولي على هذه الجائزة، ولكن ما كان بمقدوري أن أحققها من دون دعم النادي ومساندته، ووجود مجموعة من أفضل العاملين واللاعبين المحترفين، ولا يمكن أن أغفل دور الجهاز المعاون لي وأهديه هذه الجائزة. جدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يحصل فيها جوارديولا على هذه الجائزة، بعد أن كان حصل عليها موسم 17/ 2018، وهو الموسم الذي فاز فيه السيتي ببطولة الدوري، محطماً الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحصل عليها البطل خلال موسم واحد في الدوري الممتاز (مائة نقطة).