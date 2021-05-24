جمعية الترايثلون تعتمد خطة الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

اعتمدت جمعية الترايثلون في اجتماعها برئاسة أحمد جبر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، خطة الموسم الجديد، وناقشت اللجنة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطور اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبين، وأقرت اللجنة، تفعيل نظام ترخيص اللاعبين، حيث إنه لا يمكن المشاركة إلا عند الحصول على الرخصة من الجمعية، كما أطلقت دوري نقاط لجميع اللاعبين يتم من خلاله تحديد وحصر اللاعبين المميزين داخل الدولة. وخلال الاجتماع، نقل رئيس اللجنة الفنية تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وإشادتهم بالتعاون الملموس والجهد المبذول من قبل الشركات خلال الموسم الماضي والذي منح العديد من الامتيازات للجمعية، متمنين أن يتواصل التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، ومن أهمها تطوير رياضة الترايثلون، والارتقاء بمستوى اللعبة، مطالبين بالمزيد من التعاون للوصول بالترايثلون الإماراتي للمكانة التي تليق بها.