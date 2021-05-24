«المحترفين» تواصل تدريب إداريي الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية «المرحلة الثانية»، ضمن برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي أندية الرابطة لعام 2021، والتي تم تخصيصها لمديري أقسام الموارد البشرية، في أعقاب نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تم إطلاقها مطلع أبريل الماضي بتقديم وحدة المديرين التنفيذيين. وخصص البرنامج لدعم وبناء قدرات مديري الموارد البشرية في جميع أندية رابطة المحترفين، ويتضمن ورشتي عمل خاصتين بالأدوار وجلسات إرشادية مخصصة، عبر ورشات عمل مرئية متخصصة في إدارة الموارد البشرية، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، ضمن جهود الرابطة للارتقاء بكافة عناصر اللعبة والسعي لتطويرها، وفق خطتها الاستراتيجية 2030، واستكمالاً للبرنامج التعليمي لموظفي الأندية الذي نفذته الرابطة على مدار 3 سنوات ماضية.