«الأبيض» يكسب «التجربة الأردنية» بخماسية

معتز الشامي (دبي)

تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأردني 5-1 في المباراة الدولية الودية التي جرت على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، وهي «البروفة» الأخيرة لـ«الأبيض» استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بالدولة، اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

سجل أهداف منتخبنا الوطني علي مبخوت «هاتريك»، وخليل إبراهيم وكايو كانيدو، فيما سجل هدف منتخب الأردن عدي صيفي. شهد المباراة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي وأحمد يوسف بن درويش وسيف ماجد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة.

وقرر فان مارفيك مدرب منتخبنا منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، على أن يعود الفريق للتجمع مساء «الأربعاء» لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات.