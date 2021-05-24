موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في «مباراة واحدة»!

الدوحة (د ب أ)

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم في الدوحة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وهي المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن موسيماني طالب اللاعبين بإغلاق ملف دوري أبطال أفريقيا والتركيز على مواجهة نهضة بركان.

وأضاف أن موسيماني أوضح للاعبين أن كأس السوبر الأفريقي هو مباراة واحدة فقط لكنها تساوي لقب جديد، مشدداً على ضرورة التركيز في المباراة من أجل تحقيق الفوز. وطالب موسيماني اللاعبين بنسيان ملف دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي من المسابقة، عقب تفوقه على صن داونز الجنوب أفريقي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

من جهة أخرى أعلن الجهاز الطبي بالنادي سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق من داخل فندق الإقامة في الدوحة.