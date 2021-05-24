جوارديولا لا يخشى الحكم لاهوز رغم «الخلاف السابق»!

مانشستر (رويترز)

يقول بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يكترث بتعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام تشيلسي رغم خلاف علني سابق بينهما قبل ثلاث سنوات.

ووصف جوارديولا الحكم لاهوز بأنه رجل يرغب في أن يكون مختلفاً دائماً، بعد أن ألغى هدفا سجله ليروي ساني في الخروج من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ليفربول في 2018 كما طرد مدرب سيتي وقتها للاحتجاج.

وفي سؤال، عن رأيه في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي في بورتو قال جوارديولا في مؤتمر صحفي إنه لا يكترث لهذا الأمر. وأضاف: هذا الأمر لم يشغل تفكيري لثانية واحدة، أثق تماماً في فريقي، وأثق تماماً في اللاعبين.

وكان تقييم جوارديولا لمواطنه لاهوز بعد الخروج من البطولة في ملعب الاتحاد قبل ثلاث سنوات قاسياً. وقال وقتها: يرغب دائماً أن يكون مختلفاً لكي يشعر بأنه مميز، عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما يتخذ هو قراراً معاكساً، طردي كان قراراً قاسياً، لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة.

وأغضب الحكم ذاته، جوارديولا في 2017 أمام موناكو بعد أن نال سيرجيو أجويرو إنذاراً بسبب ادعاء السقوط في المنطقة بينما كان المدرب يرى أن فريقه يستحق ركلة جزاء. وقال جوارديولا إنه لم يستقر حتى الآن على التشكيلة الأساسية في النهائي.