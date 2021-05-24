إنريكي: استبعاد راموس من «يورو» في مصلحة «الماتادور»!

برلين (د ب أ)

أبدى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني ثقته في أن قراره باستبعاد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد من قائمة الفريق في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، سيكون في مصلحة المنتخب.

وكان راموس، قائد ريال مدريد وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بـ180 مباراة، الغائب الأبرز عن قائمة المنتخب الإسباني، والتي أعلنها إنريكي استعداداً للبطولة التي تنطلق الشهر المقبل.

وعانى راموس (35 عاماً) مع الإصابات خلال موسم 2020-2021، حيث شارك في 21 مباراة فقط في كل المسابقات. ورغم ذلك تسبب قرار إنريكي بعدم استدعاء راموس للقائمة في مفاجأة كبيرة اليوم، خاصة وأن المدير الفني للمنتخب الإسباني لم يملأ القائمة التي من المفترض أن تتكون من 26 لاعباً، حيث لم يتم اختيار أي لاعب من ريال مدريد في المنتخب.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين: أود أن أبعث برسالة لراموس، قائدنا الذي لم يتمكن من المشاركة بشكل سليم منذ يناير الماضي، أو حتى التدرب مع المجموعة. وأضاف: لقد أخبرته بالأمر عبر الهاتف بالأمس، كان ذلك صعباً، لكنه الأفضل للفريق.

وتابع إنريكي: حديثي مع راموس أمس سيكون دائما أمراً خاصاً وسرياً، لن أخبر أي أحد بما حدث، لم يكن من السهل إخباره بشيء لن يكون إيجابياً بالنسبة له، لكن علي اتخاذ القرار الذي أرى أنا وجهازي المعاون أنه سيكون الأفضل للفريق. من جانبه، أعرب راموس عن إحباطه من القرار.

وقال راموس عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: كافحت وعملت بجد كل يوم لأصل إلى نسبة 100 ٪ من الجاهزية لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائما على النحو الذي نريده.

وأضاف: من المؤلم أن لا أكون موجوداً لمساعدة فريقي وعدم اللعب للمنتخب الإسباني، في تلك الحالة سيكون أفضل شيء لفعله هو الحصول على الراحة والتعافي بشكل كامل للعودة العام المقبل مثلما نفعل دائما، أنه أمر مؤلم ألا تلعب لمنتخب بلادك.

وأوضح: أتمنى لكل زملائي في الفريق التوفيق، وأتمنى أن نحظى ببطولة أمم أوروبية عظيمة، سأكون مشجعاً للفريق من منزلي.

