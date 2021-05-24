الإداري «المثالي».. سهيل «العمل في صمت»

مصطفى الديب (أبوظبي)

العمل في صمت والحسم بهدوء هذا ما رفعه حسين سهيل مدير فريق الجزيرة شعاراً في عمله، لكي يكون أفضل إداري هذا الموسم في استفتاء صحيفة «الاتحاد».

لا يحب الحديث كثيراً، إلا أنه يهوى العمل أكثر، وبدرجة قصوى من الفهم والوعي، وتعلم من الكثير من المدارس التي عاصرها، خلال مسيرته الإدارية، ليخرج كل ذلك مع اللاعبين الذين يشعرون دائماً أنه أخ أكبر لهم وقت الحاجة، ومدرس حاسم وقت الشدة.

يعرف سهيل فن التعامل مع العديد من الملفات، في ظل امتلاكه لكوكبة من النجوم، ومن المؤكد أن من ينجح في ترويضهم يعد أسداً قوياً وبارعاً وحاسماً.

ورغم قلة حديثه في وسائل الإعلام، إلا أن المرات القليلة التي خرج فيها، كانت لديه رسائل محددة، حملها من فكره، ونطقها بلسانه، أهمها الثقة الدائمة التي كان يبثها في شباب النادي، والثقة التامة من الجهاز الفني والإداري في قدرتهم وإمكاناتهم التي تعادل إمكانيات الكبار، وهو ما جعل من صغار السن، كباراً في القدرات، وكباراً في تحمل المسؤولية مهما كانت صعبة.