الصاعد «الواعد».. حارب عبدالله «المقاتل الصغير»

دبي (الاتحاد)

حارب عبد الله سهيل، صاروخ «الفرسان»، وصاحب «السرعة الخاطفة» و«المهارة الفائقة»، إنه موهبة كروية يشهد لها الجميع، وأحد هدايا «زمن الاحتراف»، وجناح طائر لا يخشى الحصون الدفاعية، ولا ترهبه المسابقات والتحديات.

خطف الأضواء في دوري أبطال آسيا، خلال الموسم الماضي، ونال لقب أصغر لاعب إماراتي وعربي يسجل في المسابقة الآسيوية، بعمر 17 عاماً، و296 يوماً، ليؤكد للجميع إنه لاعب من الطراز الرفيع، وموهبة واعدة في كرة الإمارات.

ورغم غيابه عن الدور الأول في الموسم، إلا أن عودته مثلت «علامة فارقة»، ولمساته بارزة، وكان من الأوراق الرابحة في يد المدرب مهدي علي، ليسهم في حصد شباب الأهلي النجاحات والألقاب.

حارب عبد الله من مواليد 26 نوفمبر 2002، ويشغل مركز «جناح»، ويظهر مع «كتيبة الفرسان بالقميص رقم 34، ويتوقع له الجميع مستقبلاً باهراً في عالم «الساحرة المستديرة».

