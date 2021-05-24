نوير يشعر بـ«الحزن الرباعي»!

ميونيخ (د ب أ)

وجه مانويل نوير، بوصفه قائد فريق نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الشكر إلى المدير الفني هانزي فليك وإلى اللاعبين الثلاثة ديفيد ألابا وجيروم بوايتنج وخافي مارتينيز، حيث سيرحل الأربعة عن النادي البافاري هذا الصيف.

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي البافاري، قال حارس وقائد المنتخب الألماني: اتضح عبر المواسم أننا أصبحنا الفريق الأنجح في تاريخ بايرن ميونيخ، والأمر الأجمل في كل هذه النجاحات هو أنني لعبت جنباً إلى جنب مع الكثير من الشباب على مدار فترة طويلة وأننا شكلنا مثل هذه الحقبة، ولذلك فإن من المؤسف بطبيعة الحال أن يرحل هذا اللاعب أو ذاك عن النادي في الصيف.

يشار إلى أن بايرن فاز ببطولة الدوري تسع مرات متتالية، وقال نوير: نعرف أننا حققنا رقماً قياسياً لكل العصور، ولهذا السبب كان هدفنا قبل كل موسم أن نواصل توسيع نطاق هذا الرقم، وأعرب نوير عن شعوره بالكثير من الحزن لفراق ألابا وبواتينج ومارتينيز.

وأضاف نوير(35 عاماً): خلال مشواري، شهدت إحراز بطولة واحدة حتى الآن بدونهم، ألا وهي بطولة كأس ألمانيا أمام شالكه عام 2011، وقد حصلت مع بواتنيج في عام 2009 على بطولة أوروبا للناشئين تحت 21 عاماً، ولا يسعني إلا أن أشكرهم، وهم يعرفون أنهم وجدوا هنا أصدقاء العمر خلال السنوات الماضية. وحصل بايرن على بطولة الدوري الألماني سبع مرات تحت قيادة فليك.

وقال نوير: هذه النجاحات ستبقى للأبد ولن ننساها، ويجب أن نفكر في القيام برحلة مع الفريق إلى لشبونة في عام 2030. كان بايرن فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية قبل عام.