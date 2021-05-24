8 أحداث تلخص المشهد في أسبوع ختام «الليجا»

دبي (الاتحاد)

ما الذي كان يدور في الدوري الإسباني «الليجا» على مدار الأسبوع الأخير من المسابقة؟ ما بين الفائزين والخاسرين والأمور المشوقة الأخرى، هنا كل ما تريد معرفته عن أحداث الكرة الإسبانية خلال الأيام الماضية في مختلف الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

1- السباق نحو اللقب

أتلتيكو يتوج بطلاً للمرة الـ 11 استمر السباق على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021 حتى اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير السبت الماضي، عندما زار أتلتيكو مدريد منافسه ريال بلد الوليد، واستضاف ريال مدريد منافسه فياريال، وكان فريقا العاصمة يتنافسان على اللقب، لكن كلاهما تأخر بالنتيجة قبل أن يتمكنا من تحقيق الفوز بنفس النتيجة 2-1، ليضمن أتلتيكو مدريد لقب البطولة بفارق ضئيل بلغ نقطتين فقط، ويحتفل «روخي بلانكوس» بلقبه الـ 11 في دوري الدرجة الأولى الإسبانية عقب صافرة النهاية في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

2- التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

مع دخول الدوري الإسباني الجولة الأخيرة، كانت الفرق الأربعة أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية، تعرف أنها ستمثل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكننا لم نعرف ترتيبها النهائي. وساهم فوز برشلونة وإشبيلية على إيبار وديبورتيفو ألافيس على التوالي بنفس النتيجة 1-صفر، لذلك لم يتغير الترتيب النهائي بتواجد البرسا في المركز الثالث متقدماً على إشبيلية الرابع، بعدما جمع النادي الأندلسي 77 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي.

3- المتأهلان إلى يوربا ليج

كان الفارق نقطة واحدة فقط بين ريال سوسيداد وريال بيتيس وفياريال قبل انطلاق الجولة الأخيرة للدوري الإسباني، وأدت خسارة فياريال أمام ريال مدريد لتراجعهم للمركز السابع، بما يعني أنهم سيشاركون في بطولة المؤتمرات الأوروبية الجديدة، فيما سيشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس ريال سوسيداد وريال بيتيس في بطولة يوربا ليج.

4- فياريال يدخل التاريخ

المركز السابع يعني أن فياريال هو أول فريق إسباني يتأهل لبطولة المؤتمرات الأوروبية الجديدة، ولكن، لا يزال بإمكان فريق «الغواصة الصفراء» التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في حال فوزهم في نهائي يوربا ليج هذا العام، عندما يواجه مساء الأربعاء مانشستر يونايتد الإنجليزي. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن إسبانيا سيكون لديها خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا في العام المقبل، ولن يشارك فياريال في بطولة المؤتمرات وسيذهب للبطولة الأوروبية الأكبر عوضاً عن ذلك.

5- معركة الهبوط

تأكد هبوط إيبار إلى دوري الدرجة الثانية «لاليجا سمارت بانك» في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يلتحق به ويسكا وريال بلد الوليد اللذان فشلا في تحقيق النتائج المطلوبة منهما في الجولة الأخيرة، ليهبطا إلى الدرجة الثانية أيضاً. وحقق إلتشي الفوز على أتلتيك 2-صفر ليتجنب الهبوط في الجولة الأخيرة، وهو إنجاز كبير بالأخذ بالاعتبار أنهم صعدوا في الموسم الماضي عن طريق التصفيات النهائية للدرجة الثانية.

6- التأهل المباشر

على الرغم من تبقي جولة أخرى في دوري الدرجة الثانية، نجح إسبانيول وريال مايوركا في ضمان صعودهما المباشر بعد عام واحد فقط من هبوطهما. وقاد الفريقان مدربان جديدان، وكانا الأفضل طوال العام في الدرجة الثانية، وسيكونان حالياً بانتظار الترحيب بعودة النجوم مجدداً إلى ملعبيهما في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

7- تصفيات الدرجة الثانية

سيتم تحديد المقعد الأخير للفريق الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل 2021-2022، عن طريق التصفيات النهائية لدوري الدرجة الثانية، التي يتنافس فيها أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس، حيث تتواجد فرق: ليجانيس، ألميريا، جيرونا وسبورتينج خيخون في هذه المواقع، لكن سبورتينج يتساوى بعدد النقاط مع صاحب المركز السابع رايو فايكانو، الذي ما زال بقدرته التواجد في أحد المراكز المؤهلة إلى التصفيات.

8- الصعود إلى كرة القدم الاحترافية

أقيمت تصفيات دوري الدرجة الثالثة خلال الأسبوع الماضي، ونجحت أربعة فرق في حجز بطاقات الصعود إلى كرة القدم الاحترافية بالانضمام للدرجة الثانية، وهي: بورجوس، أموريبيتا، إيبيزا وريال سوسيداد «ب». يجلب كل من هذه الأندية الأربعة زاوية مثيرة للاهتمام وتاريخاً فريداً إلى المستوى الاحترافي، مع فريق شباب ريال سوسيداد الرديف «ب» سيكون أول فريق احتياطي يصل إلى هذا المستوى منذ إشبيلية في عام 2018.