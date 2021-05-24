الحكم الأفضل.. محمد عبدالله «صافرة 7 نجوم»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح اختيار الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، كأفضل حكم في استفتاء «الاتحاد» لموسم 2020- 2021، والذي تكرر للموسم السادس على التوالي، والسابع في تاريخ الاستفتاء، أمراً واقعاً بعيداً عن سهام الانتقادات لـ «قضاة الملاعب» بشكل عام، في ظل الأداء المتطور للحكم المونديالي من موسم إلى آخر، لتحظى صافرته بلقب «صافرة 7 نجوم». وليس أدل على تميز صافرة المونديالي محمد عبدالله صاحب الـ 42 عاماً، في الدوري موسم 2020- 2021 إدارته لأهم وأصعب المباريات في كل جولة، وآخرها مباراتا الجزيرة والعين 2-0 في «الجولة 25»، ضمن صراع «الصدارة»، ومباراة الفجيرة وعجمان على بطاقة الهبوط في «الجولة 26» والأخيرة، والتي انتهت بفوز «البرتقالي» 2-1.

وتزامن تصدي محمد عبدالله بجانب طاقمه «المونديالي» لأصعب المباريات، على اختياره من خبراء التحكيم لأفضل حكم في أكثر من جولة بالدوري، خاصة في الجولات الثلاث الأخيرة على التوالي، وهو ما يبرهن ثقة الشارع الرياضي الكبيرة في الحكم المتميز.

وأدار الحكم محمد عبدالله حسن 14 مباراة في الدوري، خلال الموسم الحالي، أشهر خلالها 54 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، واحتسب 7 ضربات جزاء، ليعزز رقمه القياسي، كأكثر حكم إدارة لمباريات دوري المحترفين برصيد 190 مباراة. واستعرض الحكم المتميز خلال الموسم 2020- 2021، خبراته المتميزة على الصعيد الدولي بإدارته مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني 0-2، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، فضلاً عن إدارته ودية منتخبي الأردن ولبنان.

ودشن محمد عبدالله مشواره مع الرياضة لاعباً في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يقرر الاعتزال بداعي الإصابة، ويتجه إلى مجال التحكيم منذ عام 2006، قبل حصوله على الشارة الدولية في يناير2010.