الحارس الأول.. خصيف.. «درع البطل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يكن موسمه عادياً، كان بارعاً قوياً هادئاً أسداً في المرمى، الحديث هنا عن علي خصيف حارس الجزيرة وأسد ودرع «فخر أبوظبي» الذي لعب دوراً مهماً، في تحويل «بوصلة الدرع» إلى قلب العاصمة أبوظبي، حيث مقر الجزيرة.

وببلوغه سن الـ33، أكد خصيف أن الخبرة أهم أدوات الحسم، من خلال الأرقام التي حققها هذا الموسم، وإبداعه في الذود عن مرماه وحراسة «عرين الفخر»، حيث شارك في 23 مباراة، من أصل 26 جولة، خرج في 10 لقاءات منها بـ «شباك نظيفة» بنسبة اقتربت من 44 في المائة، وهو رقم كبير بكل المقاييس، كما أنه ثاني أكثر الحراس في التصديات من خلال إنقاذه لـ 87 تسديدة وفرصة مؤكدة، بواقع 3.8 فرصة في المباراة الواحدة، الأمر الذي يعني أن عدم براعته في مباراة واحدة، كان كفيلاً بتحويل «دفة الدرع» لمكان آخر، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع بني ياس، وفارق «النقطة» الذي استمر حتى الجولة الأخيرة من الدوري.

وفي كل حدث كبير يثبت خصيف أنه «الحارس الأمين»، حيث إنه ومبخوت «الشاهدين الوحيدين» على تتويج الجزيرة بالألقاب الثلاثة بالدوري على مدار تاريخه، كما أنه الأسد الذي تحدثت عنه صحافة العالم، عندما تألق أمام ريال مدريد، في وجود رونالدو «العنيد»، ليحسم خصيف لقب أفضل حارس بقوة في استفتاء «الاتحاد»، رغم قوة المنافسة مع فهد الظنحاني حارس بني ياس، الذي حل وصيفاً في الاستفتاء وكذلك في ترتيب الدوري.