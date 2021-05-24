«النجم الأول».. مبخوت «قناص» بـ «أرقام مرعبة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض الدولي علي مبخوت «30 عاماً» هداف الجزيرة نفسه أفضل لاعب بين المواطنين في الموسم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق بين جميع لاعبي دوري الخليج العربي، ليواصل كتابة التاريخ بأرقامه الخاصة، ويقود «فخر أبوظبي» إلى درع الدوري الثالث في تاريخه، بهدوء الواثق من قدراته وإمكانياته، ليكون بذلك «العلامة الفارقة» كعادته دائماً في موسمه الـ13 بالمسابقة.

ورغم أن كرة القدم لعبة جماعية، ولا تقوم علي لاعب واحد، إلا مبخوت كسر هذه القاعدة، بعطاء بلا حدود، ليكون النجم الأول بجدارة واستحقاق، حيث أسهم في 35 هدفاً من أهداف فريقه الـ65 بالمسابقة، بتسجيله 25 هدفاً، وضعته على قمة هدافي البطولة، وصنع 10 أهداف، ليضرب مثلاً في تغليب مصلحة الفريق، بتقديمه الهدايا إلى زملائه من مباراة إلى أخرى، ويكون الحاسم دائماً بالتسجيل أو الصناعة.

وخاض مبخوت هذا الموسم جميع المباريات الـ26 في دوري الخليج العربي، من دون أن يستبدل في أي منها، ليكون الأكثر مشاركة بدقائق بلغت 2340، ليكون «قناص» الجزيرة الأكثر عطاءً في «المستطيل الأخضر» بين زملائه بالفريق والبطولة عموماً. ويملك مبخوت بإحرازه 25 هدفاً في 26 مباراة معدل تسجيل وصل إلى 0.96 هدف في المباراة، وجاءت 23 من أهدافه من داخل منطقة الجزاء وهدفان فقط من خارجها، بينما 8 منها من ضربات جزاء.

ولا مثيل هذا الموسم الاستثنائي والخاص بكل المقاييس للهداف الكبير، نهاية المطاف، بل هو مجرد بداية لأرقام أخرى، وابتعاد أكثر في القمة بين الهدافين التاريخيين للمسابقة، بعد أن أقترب كثيراً من أرقام فهد خميس الهداف التاريخي للدوري «175 هدفاً»، عقب احتساب أهدافه موسم 1990، وأيضاً احتساب أهداف «القناص» مبخوت الـ13 في موسم 2019 - 2020 الملغي كذلك، لترتفع وتيرة السباق في الموسم الذي دخله مبخوت بحصيلة وصلت إلى 146 هدفاً، ورفعها إلى 171 هدفاً بنهاية الموسم، ليكون الفارق بين الهدافين التاريخيين للبطولة 4 أهداف فقط، تفصل النجم الجزراوي عن معادلة رقم «الفهد الأسمر»، والابتعاد في زعامة الهدافين في الموسم المقبل، برقم جديد سيكون عصياً كثيراً على الأجيال القادمة، رغم أن كرة القدم لا تعرف المستحيل!