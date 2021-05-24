يوفنتوس يتحدى الإنتر في السعودية!

روما (أ ف ب)

تعود النسخة المقبلة من الكأس السوبر الإيطالية، التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس إلى السعودية، بعد غيابها العام الماضي عن المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع «راديو أونو»: الكأس السوبر المقبلة ستقام في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا، الذي وُقع منذ عامين أو ثلاثة عندما لم أكن في سدة المسؤولية.

ولم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت في ريجو إيميليا في إيطاليا بسبب تداعيات جائحة كورونا.

واستضافت السعودية نسخة العام 2020 في مطلع يناير، قبل أن تقام التالية في إسبانيا أيضاً بسبب تداعيات الجائحة.