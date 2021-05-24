راشد بن حمدان يناقش تحديات «العميد»

دبي (الاتحاد)

ترأس الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد مساء أمس بحضور نائبه أحمد هاشم خوري، وأعضاء مجلس الإدارة، عبد الرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وإبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية.

استعرض مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه عدداً من الملفات والقضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال، وناقش أبرز التحديات القادمة التي تواجه «العميد» وتناول الوضع المالي العام للنادي والاستعدادات الجارية للموسم الرياضي المقبل على صعيد جميع الفرق الرياضية وذلك حرصاً على تذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.