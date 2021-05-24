«الشارقة الرياضي» يبحث تطوير رياضة الدراجات

الشارقة (الاتحاد)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الحرص على التعاون مع الاتحادات القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية، التي من شأنها أن تساهم في تطور الرياضة بالإمارة الباسمة، وعقد اللقاءات المثمرة مع المسؤولين، بما ينعكس بالفوائد على مختلف الأطراف، وتناول تجارب الإمارة في تنظيم كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر المجلس مؤخراً الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي والاتحاد العربي، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وياسر عمر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، في إطار بحث التعاون والخطط المستقبلية بين المجلس والاتحاد الدولي للعبة من واقع السمعة الرياضية الكبيرة والمميزة للإمارة الباسمة.

وقال هلال: اللقاء مع الدكتور وجيه عزام جاء لبحث مختلف أوجه التعاون المستقبلي على جميع المستويات مع الاتحاد الدولي للدراجات والاتحادين الإفريقي والعربي، والترحيب بكل ما يقود إلى تطوير رياضة الدراجات في الإمارة الباسمة وعلى مستوى الأندية، حيث يولي المجلس اهتمامه بكل ما يعزز من جهود المجلس في زيادة أعداد ممارسي هذه اللعبة وتحقيق أفضل النتائج باسم الإمارة، وتعد هذه اللعبة ضمن الألعاب التي تجد الاهتمام والترحيب في أندية الإمارة، كما أن المجلس حريص ورغم جائحة كورونا على تنظيم مسابقات افتراضية وواقعية بمشاركات من داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في انطلاق موسم الدراجات من الإمارة مؤخراً.

من جانبه، تقدم الدكتور وجيه عزام بالشكر للمجلس وعيسى هلال على هذا اللقاء المشترك والمثمر، والذي يمثل امتداداً لعلاقة المجلس المميزة مع الاتحادات الرياضية، وبما يقود إلى مناقشة المقترحات وتفعيل الأدوار بين الجانبين مستقبلاً، خاصة أن إمارة الشارقة تعرف بالتميز في الجانب الرياضي، وهو ما يساهم في التعاون وتبادل الآراء والأفكار وتنظيم البطولات والفعاليات فيما يخص رياضة الدراجات.