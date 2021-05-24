الرجبي يدعم المنتخبات الوطنية بشراكة جديدة

دبي (الاتحاد)

واصل اتحاد الرجبي مبادراته لدعم المنتخبات الوطنية والبحث عن طريق جديدة لتسهيل التدريبات وتجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية المقبلة، بالشراكة التي أبرمها مع «جيم نيشن» إحدى صالات اللياقة البدنية والتي سترعى المنتخبات الوطنية، السباعي والـ 15.

وتسهم الشراكة الجديدة في رفع مستويات اللياقة البدنية لمنتخبات الرجال والسيدات، بتوفير الصالات الرياضية والمعدات الخاصة بتحسين اللياقة البدنية، وإتاحة جميع صالات جيم نيشن في مختلف الإمارات للاعبين ولاعبات المنتخبات الوطنية،

وسيمثل شعار جيم نيشن جزءاً من ملابس الفرق الوطنية. وقال محمد الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي: «أجندة المشاركات الخارجية لمنتخباتنا، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، تعتبر في غاية الأهمية، وهو ما دفعنا لتطوير أداء اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، ويسعدنا الدعم المقدم من جيم نيشن في توفير الصالات الرياضية بالأجهزة المتخصصة لرفع مستويات الأداء واللياقة البدنية لأبناء وبنات منتخباتنا الوطنية، وهو ما يصب في إطار تطبيق خطط التدريب المقدمة من الجهاز الفني للاتحاد، كما تمتد الشراكة بين الجانبين في خلق مبادرات مجتمعية ورياضية، من شأنها زيادة قاعدة الممارسين للرجبي والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».