الاستفتاء السنوي لـ «الاتحاد».. «فخر أبوظبي» يتصدر بـ 65%

رضا سليم (دبي)

تربع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لكرة القدم، على قمة الأندية، وتُوج بلقب أفضل فريق لموسم 2020-2021، في «النسخة 18» للاستفتاء السنوي الذي أجرته «الاتحاد»، وشارك فيه 101 شخصية، من الوسط الرياضي، ما بين مسؤولين رياضيين، ومدربين، ولاعبين، وإداريين، وشخصيات من مجالس إدارات الأندية، وإعلاميين، وعدد من المهتمين والمتابعين لدوري الخليج العربي.

وتناول الاستفتاء 8 فئات، هي أفضل فريق، وأفضل لاعب مواطن، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل مدرب، وأفضل حارس، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حكم، وأفضل إداري، فيما تم حجب لقب أفضل جمهور، نظراً لغياب المشجعين هذا الموسم باستثناء نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وفاز علي مبخوت نجم «فخر أبوظبي» وهداف الدوري، بلقب أفضل لاعب مواطن، في حين خطف جواو بيدو مهاجم بني ياس، وثالث ترتيب الهدافين في الدوري، لقب أفضل لاعب أجنبي، ونال علي خطيف لقب أفضل حارس، وحصد مهدي علي مدرب شباب الأهلي لقب أفضل مدرب، وحارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي» أفضل «لاعب صاعد»، ومحمد عبدالله حسن أفضل حكم، وذهب الإداري المثالي إلى حسين سهيل «الجزيرة».

أما عن تفاصيل الاستفتاء، في فئة أفضل فريق، فقد حصل «فخر أبوظبي» على المركز الأول برصيد 65 صوتاً، وجاءت الصدارة بعدما حسم درع الدوري، في الأمتار الأخيرة، للمرة الثالثة في تاريخه، وجاء بني ياس في المركز الثاني، برصيد 17 صوتاً، وإن كان «السماوي» قد قدم موسماً استثنائياً على مستوى الدوري، وظل يطارد اللقب مع الجزيرة حتى الجولة الأخيرة، فيما جاء شباب الأهلي صاحب «الثلاثية»، في المركز الثالث برصيد 15، صوتاً، بعدما فاز بـ 3 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما ظهر النصر في مشهد الفريق الأفضل، برصيد 3 أصوات، بعدما كان نداً قوياً لـ «الفرسان» في نهائي كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، فيما تراجع الشارقة إلى المركز الأخير برصيد صوت واحد.

واعتلى مبخوت نجم الجزيرة وهداف الدوري هذا الموسم، قمة فئة أفضل لاعب مواطن، بعدما حصل على الأغلبية برصيد 76 صوتاً، متفوقاً على 8 لاعبين دخلوا القائمة، وهم عبدالله رمضان «الجزيرة»، وأحد المتألقين هذا الموسم، في المركز الثاني، برصيد 10 أصوات، فيما ظهر إسماعيل مطر قائد الوحدة في «الكادر» بـ 4 أصوات، وتبعه طارق أحمد «النصر» في المركز الرابع «3 أصوات»، متساوياً مع سهيل النوبي «بني ياس» الخامس، وخلفان مبارك «الجزيرة» برصيد صوتين، وصوت واحد لكل من فواز عوانة قائد بني ياس وخليفة الحمادي لاعب الجزيرة. وتفوق البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس على 11 لاعباً، وفاز بلقب أفضل لاعب أجنبي، بعدما حصد 49 صوتاً، متفوقاً على أقرب منافسيه، الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو «الجزيرة»، والذي جاء في المركز الثاني «32 صوتاً»، والبرازيلي إيجور كورنادو «الشارقة» الثالث «4 أصوات»، وظهر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي» في القائمة وله «3 أصوات»، متساوياً مع الصربي ميلوس مدافع الجزيرة، وريان منيديز لاعب النصر برصيد صوتين، مقابل صوت واحد لكل من توزي وضياء سبع «النصر»، وجلال الدين ماشايبوف، وإيجور جيسوس وكارلوس إدواردو «شباب الأهلي»، وعمر تراوري «الجزيرة».

وفاز مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بلقب أفضل مدرب، وجاء في الصدارة برصيد 44 صوتاً، بعدما قاد «الفرسان» إلى حصد ثلاثية الموسم، وتبعه في «الوصافة»، الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة «29 صوتاً»، بعدما حقق مع فريقه درع الدوري، وجاء الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، في المركز الثالث، وله 20 صوتاً، بعدما قدم موسماً استثنائياً مع «السماوي»، وظهر عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة في القائمة بـ 3 أصوات، متساوياً مع رامون دياز مدرب النصر، مقابل صوت واحد، لكل من البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، والأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء.

وتفوق الحارس الجزراوي علي خصيف في سباق أفضل حارس مرمى برصيد 40 صوتاً، بفارق صوتين عن فهد الظنحاني «بني ياس» الذي حصد 38 صوتاً، بعدما قدم موسماً استثنائياً مع فريقه، وظهر بمستوى متميز على مدار الموسم، وتبعه ماجد ناصر «شباب الأهلي» وله 11 أصوات، وعادل الحوسني «الشارقة» بـ 5 أصوات، وتساوى خالد عيسى «العين» مع أحمد شمبيه «النصر» ولكل منهما 3 أصوات، ومحمد الشامسي «الوحدة» في المركز الأخير وله صوت واحد.

وشهدت فئة أفضل لاعب صاعد، قائمة طويلة من اللاعبين، وصلت إلى 20 لاعباً، واحتل حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي المركز الأول، برصيد 16 صوتاً، وطارده عبدالله حمد «الوحدة» بـ 14 صوتاً، ومحمد جمعة بيليه «شباب الأهلي» بـ 13 صوتاً. ودخل عبدالله رمضان «الجزيرة» القائمة برصيد 10 أصوات، وماجد راشد «اتحاد كلباء» 7 أصوات، وعمر تراوري «الجزيرة» 6 أصوات، وخليفة الحمادي «الجزيرة» 6 أصوات، ومحمد عباس «العين» 4 أصوات، وإيجور جيسوس «شباب الأهلي» 4 أصوات، وخميس صالح الحمادي «بني ياس» 3 أصوات، ومقابل صوتين لكل من حسين مهدي «النصر»، وطحنون الزعابي «الوحدة»، وعبدالرحمن صالح «الوصل»، وصوت واحد لكل من سعيد سويدان «النصر»، وزايد العامري «الجزيرة»، وحمدان ناصر «الفجيرة»، وعبدالله إدريس «الجزيرة»، وسهيل النوبي «بني ياس»، وفلاح وليد «خورفكان»، وخالد البلوشي «العين». وتصدر «المونديالي» محمد عبدالله حسن قمة أفضل حكم هذا الموسم «66 صوتاً»، متفوقاً على 7 حكام دخلوا الترشيحات، وهي المرة السابعة التي يفوز فيها عبدالله باللقب في الاستفتاء، والسادسة على التوالي. وجاء أحمد سالم في المركز الثاني «11 صوتاً»، وعادل النقبي «6 أصوات»، وسلطان محمد صالح «4 أصوات»، مقابل صوتين لكل من عمار الجنيبي، وسلطان آل علي، وصوت واحد لكل من علي محمد يوسف، ويحيي الملا. وفاز حسين سهيل إداري الجزيرة بلقب أفضل إداري هذا الموسم، بعدما حصل على 25 صوتاً، وجاء منصور علي إداري بني ياس في المركز الثاني «12 صوتاً»، ومحمد أحمد حمدون من شباب الأهلي «10 أصوات»، وزميله أحمد شاه إداري «الفرسان» 9 أصوات، وعبدالسلام جمعة إداري الوحدة «8 أصوات»، مقابل 3 أصوات لكل من محمد سالم العنزي «الجزيرة»، ومحمد حسين «عجمان»، ويوسف عبدالله «الفجيرة»، مقابل صوتين لكل من عبدالرحيم جمعة «الظفرة»، وخالد الكعبي «شباب الأهلي»، وعيسى علي «الوصل»، وسعود الدوخي «الشارقة»، وصوت واحد لكل من عبدالله الظاهري «عجمان»، ومحمد عبدالله «اتحاد كلباء»، وأحمد الشامسي «العين»، وماجد الحمادي «الوصل»، وعلي خليل «خورفكان»، وصالح إسماعيل «بني ياس».