على مسؤولية جوارديولا: أجويرو في برشلونة!

لندن (أ ف ب)

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي أن الهداف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في برشلونة الموسم المقبل.سجل أفضل هداف في تاريخ النادي الذي أمضى عقداً من الزمن في ملعب الاتحاد، هدفين خلال فوز سيتي الكاسح 5-0 على إيفرتون في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز، في آخر ظهور له محلياً بقميص النادي.

أنهى أجويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفاً في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البريميرليج، محطماً الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183).

وسيغادر أجويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي السبت المقبل.

وقال جوارديولا في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: ربما سأكشف سراً، ربما هو قريب من التعاقد مع برشلونة، وسيلعب مع أفضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميسي.

وإذا صحّ ذلك، سيعود أجويرو إلى إسبانيا بعد أن دافع عن ألوان أتلتيكو مدريد المتوج السبت بطلاً للدوري المحلي، بين 2006 و2011 قبل أن ينتقل إلى سيتي.

تعرض أجويرو في موسمه الأخير في إنجلترا لإصابات عدة وأصيب بفيروس كورونا، إلا أن جوارديولا يؤمن أن الهداف الفتاك لا زال يملك الكثير لتقديمه. عانى برشلونة من موسم مخيب حيث حل ثالثاً في «الليجا»، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علماً بأنه حقق لقب الكأس المحلية.

وتابع: أنا متأكد أنه سيستمتع هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى بتواجده على أرض الملعب.

