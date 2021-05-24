جائزة الإبداع تشجع الملاكمين في «آسيوية دلهي - دبي»

دبي (الاتحاد)

حثت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الملاكمين والاتحادات الوطنية المشاركين في بطولة آسيا الثالثة عشرة للملاكمة للرجال والسيدات «دلهي- دبي» على التألق، وتقديم أفضل المستويات في البطولة التي تستضيفها الدولة بمشاركة 237 ملاكماً وملاكمة من 21 دولة آسيوية، وتستمر منافساتها في دبي لغاية 31 مايو، لكي تكون أفضل إعداد لهم للفوز بالميداليات الأولمبية في طوكيو صيف العام الجاري.

وأكدت الجائزة للوفود المشاركين أن الترشح للفوز بإحدى فئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة، سواء في الإبداع الفردي للملاكمين والمدربين على المستوى المحلي والعربي أو المؤسسي للاتحادات الوطنية المشاركة سيكون مفتوحاً حتى 15 سبتمبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للأبطال الفائزين بالميداليات الأولمبية لنيل شرف الفوز بالجائزة الأكبر على الإطلاق في قيمة جوائزها وتعدد فئاتها. وتعد بطولة آسيا للرجال والسيدات البطولة الأهم ضمن أجندة الاتحاد الآسيوي للملاكمة، كما أنها تكتسب أهمية كبرى لدى الاتحاد الدولي للملاكمة، بفضل مكانة الملاكمين الآسيويين على مستوى ملاكمة الهواة، وهم مرشحون للفوز بأكثر من 15 ميدالية أولمبية، وهو الأمر الذي ساهم بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كرملوف إلى دبي لحضور ورش العمل الفنية والتدريبية ومنافسات بطولة آسيا. وتواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» اتصالاتها مع الاتحادات القارية والدولي واللجان الأولمبية لدعم عودة حركة تنظيم البطولات في مختلف الرياضات وفق الإجراءات الاحترازية الدقيقة، مما يساهم في تفعيل حركة ممارسة الرياضة، وتطوير مستويات الرياضيين، مع المحافظة على سلامتهم وسلامة جميع المشاركين في البطولات وسلامة الجمهور أيضاً،

وأكدت الجائزة للجميع أن تحديد موعد اختيار الفائزين في الدورة الحادية عشرة للجائزة، وموعد تكريمهم في الحفل السنوي قد تم اختيارهما من أجل إتاحة الفرصة للمتألقين والفائزين في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو للمنافسة والفوز بالجائزة.