فريق أبوظبي يصيب «الهدف» في «تحدي المكفوفين»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة الإمارات لكرة الهدف للمعاقين بصرياً في نسختها الخامسة عشر، والتي أقيمت منافساتها تحت إشراف اللجنة البارالمبية في الشارقة، بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة، وعبدالعزيز أحمد الحمادي أمين السر العام لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، الذين توجوا فريق أبوظبي بلقب البطولة والكأس، ومثّله اللاعبون أحمد سعيد علاي لاعب وسط منتخبنا وأحمد يعقوب إبراهيم جمعة هداف المنتخب وأحمد علي غريب الحوسني ومحمود نجيب، فيما حل فريق دبي الذي مثّله اللاعبون عبد الرحمن البستكي كابتن منتخبنا ونواف خلفان عبيد هداف المنتخب ووليد البلوشي ومحمد الغفلي، وجاء فريق الشارقة في المركز الثالث، والذي مثّله لاعبا المنتخب لؤي سعيد علاي وسعيد الكعبي والمخضرم خالد بوسهم النقبي ونور الدين فهد.

وأشاد الهاملي بمستوى الفرق وفوز فريق أبوظبي بالبطولة، وأثنى على الآداء المتميز الذي قدموه، مشيراً أن اللجنة البارالمبية حريصة على إجراء المنافسات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية في جميع أنواع الألعاب وخاصة كرة الهدف، والتي تفرز أفضل العناصر للمنتخب الوطني في ظل المنافسة القوية فيما بين الأندية المشاركة. كما أكّد على الدور الذي تضطلع به اللجنة في توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة جميع المشاركين في البطولة.