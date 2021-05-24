3 «ملفات أوزبكية» على طاولة شباب الأهلي!

منير رحومة (دبي)

تدرس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي ملفات ثلاثة لاعبين من أوزبكستان بالفريق الأول، تتعلق بأوديلجون هامروبيكوف، الذي تعاقد معه «الفرسان» في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري، ولعب 9 مباريات في مختلف المسابقات المحلية.

الثاني هو جلال الدين ماشاريبوف الذي انتهت فترة استعارته من النصر السعودي، والذي شارك في 17 مباراة وسجل هدفين، بالإضافة إلى تحديد مصير عزيز جانييف، الذي لعب 15 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وتم استبداله خلال الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع أن تحتفظ إدارة شباب الأهلي بعزيز جانييف، الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى ديسمبر 2022 ، خاصة بعد تعافيه من الإصابة، والعودة بشكل تدريجي للتدريبات، حيث سيكون جاهزاً لموعد تجمع الفريق في يوليو المقبل واستئناف التحضيرات للموسم الجديد.

وتبدو حظوظ الثنائي ماشاريبوف وهامروبيكوف، في الاستمرار مع «الفرسان» ضعيفة، بسبب رغبة النصر السعودي في استعادة لاعبه، والترفيع في ثمن التفريط فيه، بينما لم يبرز هامروبيكوف بصورة لافتة تقنع المدرب مهدي علي لتجديد التعاقد معه، وتفضيل استبداله بلاعب أجنبي جديد يقدم الإضافة المرجوة.

وللإشارة، فإن شباب الأهلي لم يسبق له أن ضم ثلاثة لاعبين من أوزبكستان في نفس الموسم، وهو ما شكل تجربة استثنائية، من الصعب تكرارها في الموسم المقبل.

وغادر كل من ماشاريبوف وهامروبيكوف دبي بعد مباراة نهائي الكأس والتتويج باللقب، للانضمام إلى معسكر منتخب أوزبكستان في طشقند استعداداً لخوض تصفيات كأس العالم التي تستأنف الشهر المقبل.