«13 بصمة» على أهداف «الفخر» في «الخليج العربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بصم 13 لاعباً من الجزيرة على أهداف الفريق خلال الموسم المنصرم، الذي انتهى بتتويج «فخر أبوظبي» بالبطولة، وتنوعت مراكز اللاعبين بداية من المدافعين حتى المهاجمين، لتضع كل خطوط الفخر بصمتها في التتويج الكبير.

وسجل الجزيرة 65 هدفاً في موسم التتويج بمعدل هدفين ونصف الهدف في المباراة الواحدة، وسجل منها علي مبخوت 25 هدفاً بمعدل يقترب من نسبة 40% من الأهداف.

وكان لخط دفاع الفريق نصيب مميز في أهداف خاصة الحاسمة عن طريق الصرب ميلوس الذي سجل 6 أهداف بمفرده جميعها من ضربات ثابتة، ومعظمها كان حاسماً لمباريات صعبة.

وحسم علي مبخوت معركة الخطوط الثلاثة لصالح خط الهجوم، فيما كان ميلوس هداف المدافعين.

وعلى صعيد الأعمار كان الفرق كبيراً بين أكبر من سجل لـ«فخر أبوظبي» هذا الموسم، وهو الصربي ميلوس صاحب الـ 31 عاماً، وأصغر من سجل هو المقيم عمر تراوري صاحب الثمانية عشر ة عاماً، حيث كان الفارق بينهما 13 عاماً.

وسجل تراوري خمسة أهداف هذا الموسم أهمها هدف بني ياس الحاسم في الوقت القاتل الذي تعادل به للجزيرة، وانتهت المباراة التي أقيمت في الأسبوع السابع عشر بالتعادل الإيجابي 3-3 لتكون مفتاح الفوز باللقب، لا سيما وأن الخسارة وقتها كانت ستعني اعتلاء بني ياس الصدارة.

وظهر عمر تراوري بمستوى أكثر من رائع هذا الموسم، رغم صغير سنه، وهو الأمر الذي جعل إدارة النادي تعدل القيمة المالية لعقده الذي يمتد حتى 2024.