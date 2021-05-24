جماهير الهلال السعودي تحتفل بـ«النجمة 62»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق الهلال عدداً من الأرقام القياسية بعد حسم لقب الدوري السعودي، سواء على مستوى بطولات النادي في كل المسابقات والتي وصلت إلى 62 بطولة، أو على مستوى الموسم الحالي بالحصول على لقب أقوى دفاع وثاني أقوى هجوم، بجانب فوز جوميز بلقب هداف الدوري وحسم كل الأرقام قبل جولة من نهاية المسابقة.

واحتفلت جماهير الهلال السعودي مع فريقها بالفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي والـ 17 في تاريخه، وارتدى اللاعبون، عقب نهاية مباراة التعاون في الجولة قبل الأخيرة، قمصاناً عليها رقم 62 وهو عدد البطولات التي حققها الفريق في كل المسابقات.

ويعد الهلال أول نادٍ يحقق لقب الدوري السعودي بنسخته الرسمية عام 1977، كما أصبح أول نادٍ يحقق البطولة باسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمسماه مرتين متتاليتين، وأول نادٍ سعودي يجمع بين الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في موسم واحد.

وتفتخر جماهير الهلال أيضاً بحصوله على لقب كأس المؤسس، وهي البطولة التي أقيمت في موسم 1999-2000 احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، والنادي الوحيد الذي حقق 6 بطولات متتالية لكأس ولي العهد بين عامي 2008 و2013.

ويعد الأزرق أول نادٍ سعودي يتأهل مرتين إلى كأس العالم للأندية عامي 2001 وهي النسخة التي ألغيت، وعام 2019 التي أقيمت في الدوحة، وأول نادٍ سعودي يحقق بطولة دوري أبطال آسيا عام 1991، كما أنه أول نادٍ يحقق كأس السوبر الآسيوي عام 1997.

ويتصدر الفرنسي بافتيمبي جوميز ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفاً وبفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه السويدي ستراندبيرج مهاجم نادي أبها، ويلعب البطل في الجولة الأخيرة والتتويج أمام الفيصلي.

وحسم البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الهلال لقب الدوري بعد 270 دقيقة فقط، بعدما تولى تدريب الفريق مطلع الشهر الحالي خلفاً للبرازيلي ميكالي، عقب نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا، وتعادل مع الباطن 1-1 قبل اكتساح ضيفه الأهلي 5-1 ثم التعاون 1-0.

ويعتبر مورايس مدرب الهلال أول مدرب برتغالي يفوز مع الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، إذ سبق للأزرق أن احتفل برفع البطولة تحت قيادة الروماني كوزمين، والبلجيكي إيريك جيريتس، والأرجنتيني كالديرون، والأرجنتيني رامون دياز، والأرجنتيني خوان براون، والروماني رازفان لوتشيسكو.

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال عبر «تويتر»: أهلًا بالبطولة الثانية والستين والدوري الثاني على التوالي، الرابع من آخر 4 دوريات والسابع عشر في تاريخ الهلال، ومجدٌ جديد كتبه نجومكم في صفحات التاريخ، مبروك جماهير الهلال، تستحقون الذهب ويستحقكم.