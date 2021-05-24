كلوب عن فينالدوم: خسرت لاعباً رائعاً وصديقاً عزيزاً

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أسفه وحزنه الشديدين لرحيل النجم الدولي الهولندي جيورجينيو فينالدوم نجم خط وسط الفريق، بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وتساءل كلوب في تصريحاته عقب فوز الريدز2-0 على كريستال بالاس في الجولة 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، قائلاً: من أين أبدأ الحديث عن فينالدوم؟ لقد التقيت به أول مرة في صالون منزلي لأنني كنت أريد رؤيته والحديث معه، ومن الوهلة الأولى تفاهمنا سريعاً.. إنه إنسان رقيق جداً وذكي للغاية ومنفتح بشدة على الآخرين، ولم يتغير مطلقاً طوال السنوات التي أمضاها معنا، بل تحسن كثيراً.

وأضاف كلوب: نعم، أنا متأثر للغاية لأنني أخسر صديقاً حقيقياً وإنساناً رائعاً، وسوف أفتقده بشدة، لكن هذا هو الحال دائماً في كرة القدم، فمثل هذه الأمور تحدث، وعادة ما لا تكون لطيفة، ولكنها طبيعية.

واختتم كلوب تصريحاته بقوله: أنا متأكد أنه سيجد مكاناً عبقرياً يلعب له، وسيتصل بي كل فريق مهتم بالحصول على خدماته، لكي يسألني عنه، وسيتنافسون على التعاقد معه، هذا أمر مؤكد.

وفي سياق متصل، أكد فينالدوم أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، وإن كانت بعض الأنباء ربطته بالانتقال إلى برشلونة.

وكتب كلوب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: إنها لحظة عاطفية حقاً بالنسبة لي الآن، ولكني سعيد على أية حال بأن ليفربول حصل على المركز الثالث في «البريميرليج»، المؤهل لدوري الأبطال.

وعن النادي وجماهيره وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، قال فينالدوم: لقد أظهروا لي جميعاً هنا في قلعة الأنفيلد حباً كبيراً على امتداد خمس سنوات أمضيتها معهم.

جدير بالذكر أن فينالدوم المولود في 11 نوفمبر1990 (30 عاماً) بدأ مسيرته الاحترافية بنادي فينورد 2007، ثم انتقل إلى آيندهوفن 2015، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا واستقر به المقام في ليفربول 2016-2011.

