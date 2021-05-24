نابولي يودع جاتوزو بعد ضياع فرصة «الأبطال»!

روما (د ب أ)

وجه نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم رسالة وداع إلى المدير الفني جينارو جاتوزو مساء أمس «الأحد»، بعدما فقد الفريق الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتبددت أمام نابولي في التأهل إلى دوري الأبطال، إثر تعادله مع هيلاس فيرونا 1-1 مساء «الأحد» في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، حيث أنهى نابولي بذلك الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتلانتا ويوفنتوس ونقطتين خلف ميلان صاحب المركز الثاني.

وقال أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: عزيزي رينو جينارو جاتوزو، أنا سعيد بقضاء الموسمين الماضيين معك. أشكرك على عملك وأتمنى لك النجاح أينما تذهب في المرحلة المقبلة.

أما النادي فقد اكتفى بنشر كلمة «شكراً لك أيها السيد»، عبر تويتر، وكان جاتوزو قد تولى تدريب نابولي في ديسمبر 2019 خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن أنشيلوتي كان مدرباً لجاتوزو في ميلان عندما توج الفريق بلقب دوري الأبطال في عامي 2003 و2007، وهي من أبرز إنجازات لاعب خط الوسط المدافع السابق جاتوسو، إلى جانب فوزه مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006.

وتحت قيادة جاتوزو، توج نابولي بلقب كأس إيطاليا عام 2020، وهو التتويج الأول له كمدرب.