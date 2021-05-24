«أبيض الصالات» ينتظر بطاقة نصف نهائي كأس العرب

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات الفوز بنتيجة 6-3 على شقيقه السعودي في بطولة كأس العرب المقامة في مصر، وذلك في الجولة الثانية من البطولة، أنهى «الأبيض» الشوط الأول لمصلحته 3-2.

تبادل على تسجيل أهداف منتخبنا في المباراة عمر علي النقبي «سوبر هاتريك»، وعبدالله الحوسني وحسن الحنطوبي.

ويحتل «الأبيض» المركز الثاني في المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب المغربي برصيد 6 نقاط ويليه منتخب الإمارات 3 نقاط.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز على جزر القمر غداً «الثلاثاء» لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وسوف يلتقي الأخضر السعودي مع المغرب الذي فاز على جزر القمر 3-1.