«استقبال» يحلق بكأس زايد في «يوم الإمارات» بمراكش

مراكش (الاتحاد)

حلق الجواد «استقبال ار ام»، لمزرعة سايس بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، فيما توج «أفيزام معمورا» للسكب ريسنج، بطلاً لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وحصد «ريسكي فال» لمزرعة فال كأس الوثبة ستاليونز، خلال السباقات الثلاث التي أقيمت بمضمار مراكش بمملكة المغرب، ضمن فعاليات (يوم الإمارات أبوظبي)، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وجاء فوز «استقبال ار ام» بإشراف رشيد حسناوي، وقيادة عبدالرحيم فضول، بلقب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320.000 درهم مغربي بصورة ناجزه. وتفوق الجواد الرمادي بفارق طول عن «باسمون» لمالكه ومدربه طارق منصور بقيادة سعيد مادهي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:20:12 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «أمير دو فيالتييه» لكمال ديساوي وشارف محمد المرتكي وقيادة عبد العزيز دهبي. وقدم الجواد (أفيزام معمورا) بإشراف مارون لاحموشي، وقيادة أمين بوججات، عرضاً مبهراً، ليتوج بطلاً لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمسافة 1900 متر، والبالغة جائزته 160.000 درهم مغربي.

وتفوق البطل بفارق نصف طول عن «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بإشراف تيباري أضياف، وقيادة عزيز بيود، مسجلاً 2:24:16 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «زيمور يوجورتا» لفهد صالح السياري، بإشراف عبد القادر زيتون، وقيادة عمر لكجال. وحقق الجواد «ريسكي فال» بإشراف فاطمي ايشارتي، وقيادة خالد ايبا، لقب كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 70.000 درهم مغربي، بفارق 15 طولاً عن اقرب منافسيه، ومسجلاً 1:59:35 دقيقة. وجاء في المركز الثاني «أديم اطلس» لكمال ديساوي، بإشراف محمد المرتكي، وقيادة رشيد اميناي، فيما جاء ثالثاً «ارامسدو جيون» ليوسف حور، بإشراف محسن اولدابو، وقيادة عمر لكجال.

ومن جهة أخرى ظفر «الأول» لماريا مونيتا، بإشراف نفس المالكة، بقيادة ماريو سانا، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 11.000 يورو، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والذي جرى بمضمار كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما. وقدم «الأول» عرضاً باهراً توج به جهوده، حيث كان يركض مع خيول المقدمة حتى الوصول إلى عمق المستقيم، وحين طلب منه فارسه الانطلاق استجاب بصورة فورية قبل أن يجير الأمور لمصلحته في المراحل النهائية. وتفوق «الأول» بفارق 2.25 طول عن المرشح الأول «انوك دوك» للنجيفي ريسنج، بإشراف اندو بونتي وقيادة أنطونيو فريسو، ومسجلاً 1:48:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً بفارق 13 طولاً عن الثاني «شلافيرت» لمالكه ومدربه ليفيو بوجيني، وقيادة صمويل ديانا.

وتوج العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وعلي المنصوري مدير مكتب ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالرباط، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، الأبطال الفائزين في السباقات الثلاث. وحضر مراسم التتويج هشام الدباغ ممثل الشركة الملكية لتشجيع الفرس، وبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للمهرجان الذي تألف من 3 أشواط، 550.000 درهم مغربي، وبمشاركة قياسية بلغت «31» خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، وشهدت نجاحاً غير مسبوق لفعاليات الأمسية.

وأشاد العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث بمختلف ألوانه، وخاصة رياضة الفروسية، التي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أكبر الداعمين لها. وأشاد الظاهري، بالاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعلى دعمه المستمر للفروسية والخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً، والمتابعة الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الداعمة للمرأة في العديد من المجالات.

وأعرب الظاهري عن سعادته بالنجاح الكبير، واليوم الرائع لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية بمراكش، وبالترحيب من الإخوة في المغرب بتدشين أولى السباقات هذا العام، على الرغم من تحديات وظروف جائحة كورونا.

ومن جانبها، أشادت لارا صوايا بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالحضور المميز لأبناء الإمارات في هذا المحفل المهم للسباقات على مستوى المملكة المغربية.