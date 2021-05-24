ليل يسحب البساط من تحت أقدام سان جيرمان في «اللقطة الأخيرة»!

أنورإبراهيم (القاهرة)

لم يكن فوز باريس سان جيرمان 2/صفرعلى برست في الجولة 38 والأخيرة للدوري الفرنسي «ليج آن»، كافياً لاحتفاظه باللقب، إذ إن نادي ليل نجح في أن يسحب البساط من تحت أقدامه ويتفوق بفارق نقطة لينتزع اللقب بعد فوزه على فريق أنجيه 2/1. وجاء في تقرير لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن النادي الباريسي لم يكن في مستواه المعتاد هذا الموسم بدليل تلقيه لـ 8 هزائم في هذه المسابقة، ولكن يحسب له أنه تمسك بالمنافسة حتى الرمق الأخير، على أمل أن يسقط فريق ليل في آخر الجولات، ولكن هذا الأخير خيب آماله، وحسم اللقب لمصلحته بعد نجاحه في الفوز في «اللقطة الأخيرة». وقال التقرير: إن الأسف والندم شمل الجميع في النادي الباريسي لاعبين وجهازاً فنياً وإدارة، لأن هذه هي المرة الأولى التي يخسرون فيها اللقب بعد 8 مواسم من التتويج. وفي المقابل، نجح فريق ليل في إحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والمرة الأولى منذ أن فاز به آخر مرة منذ عشر سنوات وتحديداً موسم 10/2011. وأوضح التقرير أن كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق ليل هو المهندس الأول لهذا الإنجاز، لنجاحه في قيادة الفريق إلى اللقب رغم الإمكانيات المحدودة بالقياس إلى إمكانيات سان جيرمان حامل اللقب. وأشار التقرير إلى أن نجاح جالتيه جعله يطير من الفرحة ويشعر بالفخر، ويصرح لقناة بلوس الفرنسية بقوله: هذا أمر استثنائي ونجاح لا يصدق..كان يوماً طويلاً.. تعرضنا للكثير من الضغوط، من المؤكد أن انتزاع اللقب من سان جيرمان ليس بالأمر السهل ولكنه حدث وهذا أمر استثنائي، والفضل يرجع إلى تألق اللاعبين وتفوقهم على أنفسهم.. إنهم أبطال بحق. وأشاد جالتيه بشخصية الفريق التي أظهرها اللاعبون على امتداد الموسم، وتابع قائلاً: حصلنا على نقاط مهمة وحاسمة وخاصة أمام المنافسين المباشرين لنا مثل ليون وباريس سان جرمان، وهذا أفادنا كثيراً في مغامرة الحفاظ على الصدارة، كما كان لتصميم اللاعبين وإصرارهم أكبر الأثر في هذا الإنجاز وتلك النهاية السعيدة.