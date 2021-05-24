الرمادي: أستوديوهات التحليل أفضل من التدريب في دوري الهواة

رضا سليم (دبي)

أقام نادي عجمان احتفالية وداع مدربه المصري أيمن الرمادي عقب انتهاء عقده مع الفريق، والذي امتد على مدار 5 مواسم منها 4 مواسم في دوري الخليج العربي، ليحقق مع البرتقالي رقماً قياسياً في الاستمرار في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما أن الرمادي كان عميد المدربين في دورينا.

وجاءت احتفالية التكريم مبسطة وحضرها أحمد الفورة نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله الظاهري أمين السر العام، والدكتور محمد جبر عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير المالي، والأعضاء ناصر الظافري، ويحي خلف المطروشي، وأحمد الشامسي، وعبدالله أحمد مدير الفريق.

وأكد أحمد الفورة أن الرمادي أدى دوره على الوجه الأكمل خلال المواسم الخمس التي قضاها مع النادي، وهذه الاحتفالية أقل مبادرة يمكن أن يُقدمها نادي عجمان للمدرب تقديراً للجهود التي بذلها مع البرتقالي للحفاظ على مقعده في دوري الخليج العربي، وأعطى الكثير للنادي من خبراته، وعمل في بعض الأوقات في ظل ظروف صعبة، وتحمل الكثير كي ينجح في مهمته، وكان بالفعل عند حُسن ظن الإدارة وجماهير النادي، وعلاقاتنا به لن تنقطع في المستقبل، ونتمنى له التوفيق في محطته المقبلة.

ووجه أيمن الرمادي الشكر إلى إدارة النادي لهذه اللفتة الرائعة في ختام مشواره مع الفريق وقال: أعضاء مجلس إدارة النادي، هم من يستحقون التكريم لأنهم قدموا كل الدعم لي في مهمتي وخصوصاً في هذا الموسم والذي عانينا فيه كثيراً للبقاء في دوري الخليج العربي حتى تكللت جهودنا في الأخير بالنجاح«. وأضاف:»إدارة نادي عجمان محترفة وتدعم الأجهزة الفنية بكل قوة ولا يهتزون في حال تراجع النتائج لأنهم يثقون في اختياراتهم سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية، بدليل أن عجمان يُعد أقل فرق دوري الخليج العربي تعاقدات مع المدربين منذ أن بدأ مسيرته مع المحترفين، وسعيد لأنني أديت مهمتي على الوجه الأكمل، وتمكنت من الحفاظ على مقعده في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي، وهذه ستكون أكبر فترة يُقضيها النادي بشكل متواصل في دوري الخليج العربي، وبقليل من الدعم يستطيع البرتقالي أن ينافس على المراكز المتقدمة، لأنه يملك أساساً قوياً ومتيناً يؤهله لمركز أفضل.

ونوه إلى أن علاقته مع النادي لن تنقطع وسيكون مستعداً لتقديم المشورة في أي وقت، ولن أتردد لحظة لو احتاجني النادي مشجعاً للفريق في المدرجات. وحول خطوته المقبلة، قال الرمادي: لم أحسم وجهتي المقبلة، فقد تلقيت عرضين من أندية في دوري الهواة، ولكن لن أعود مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى بعد هذه السنوات التي قضيتها في دوري المحترفين، وقد أتعاقد مع أي فريق في الدوري المصري أو السعودي، وإذا لم أحصل على العرض المناسب لي، فليست لديَ أي مشكلة في الحصول على راحة في الموسم المقبل، والعودة لأستوديوهات التحليل أفضل من التدريب في دوري الهواة، والذي دائماً ما نواجه فيه الكثير من الصعاب».