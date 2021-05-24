أجويرو: شكراً للأبد مانشستر سيتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

استحق النجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشسترسيتي، الممر الشرفي الذي أعده له زملاؤه في الفريق، قبل مباراة إيفرتون في الجولة 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي انتهت بفوز كاسح للسيتي 5/صفر. وكانت ليلة وداعه لزملائه وللجهاز الفني بقيادة الإسباني بيب جوارديولا مليئة بالمشاعر والأحاسيس الجميلة، وكان الاحتفال به على أرض الملعب من زملائه لفتة طيبة تجاه نجم سوبر استطاع أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القمر السماوي، بإسهامه في العديد من بطولات النادي، فضلاً عن حصوله على لقب الهداف التاريخي للسيتي.

وكشفت الاحتفالات التي جرت على أرض ملعب الاتحاد إلى أي مدى يشعر أجويرو بالحب والعرفان تجاه النادي الذي احتضنه أكثر من 10 سنوات.وفي تصريحاته للصحفيين بعد المباراة، قال أجويرو، الذي سجل هدفين من الأهداف الخمسة التي أمطر بها السيتي مرمى إيفرتون: إنه سعيد للغاية بالفوز بلقب الدوري، باعتباره آخر لقب يحصل عليه مع السيتي، قبل رحيله للعب إلى جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي في برشلونة. ورغم كثرة الألقاب التي حصل عليها أجويرو مع السيتي، إلا أنه اعترف بأن أول لقب فاز به مع الفريق هو أهم الألقاب، وتوالت من بعده البطولات والألقاب الأخرى.

وقال أجويرو: إن اللعب لمانشستر سيتي والاستمرار مع الفريق لأكثر من 10 سنوات شرف عظيم. ووجه الشكر إلى جميع زملائه الذين ساعدوه على التألق طوال مسيرته مع الفريق، كما أشاد بالجهاز الفني بقيادة الداهية بيب جوارديولا.ووجه أجويرو رسالة مؤثرة جداً بحسابه الشخصي على تويتر، قال فيها باللغتين الإسبانية والإنجليزية: شكراً للأبد مانشسترسيتي.