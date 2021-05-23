«القفال» يدشن نسخته الثلاثين 4 يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي ينظمه النادي برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 3 - 5 يونيو المقبل.

احمد سعيد بن مسحار

جاء تشكيل اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وتضم في عضويتها كلاً من راشد ثاني العايل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات. وباشرت اللجنة المنظمة بعد تشكيلها التجهيز لانطلاقة المهرجان الكبير فور صدور توجيهات سمو ولي عهد دبي بتنظيم السباق بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة وأيضاً الجهات المسؤولة عن جزيرة صير بونعير التي تعد مكان بداية السباق منذ تأسيسه عام 1991.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وحضور الأعضاء، حيث بحثت الترتيبات اللازمة لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة، خاصة أن النسخة المرتقبة تحمل الرقم 30 وتواكب عام الخمسين، كما تأتي قبيل أشهر من بداية معرض «إكسبو دبي 2020».

ووجهت اللجنة في الاجتماع فريق العمل بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية للعمل بروح الفريق الواحد من أجل انجاز المهام وإنجاح الحدث مع بدء العد التنازلي لموعد السباق التاريخي، والذي يجمع أهل ومحبي الرياضات البحرية التراثية، حيث سيقام الحدث وفق شروط البرتوكول الصادر من اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعليمات مجلس دبي الرياضي، فيما يتعلق بالسماح فقط بالمشاركة والحضور لمتلقي جرعتي اللقاح، إضافة إلى نتيجة مسحة الأنف قبل 48 ساعة من موعد التوجه إلى جزيرة صير بونعير لكل المشاركين في السباق من نواخذة وملاك وبحارة ولجان تنظيمية وفنية.

ووافق الاجتماع على مقترح البرنامج الزمني الخاص بالحدث، حيث تم تحديد يوم الخميس الموافق الثالث من شهر يونيو موعداً لوصول جميع المحامل المشاركة إلى مكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير، واستكمال إجراءات الفحص الفني على السفن المشاركة قبل موعد السباق. وتقرر أن يكون يوم الجمعة 4 يونيو المقبل موعداً لإقامة سباق النسخة الثلاثين من سباق القفال حسب ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح، وفي حال تعذر إقامة السباق في ذلك اليوم يتم تأجيل الانطلاقة إلى اليوم التالي السبت الموافق الخامس من الشهر نفسه.