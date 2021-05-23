18 نزالاً في اليوم الأول لبطولة آسيا للملاكمة بدبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الدولة لأول مرة، وتستمر حتى 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

ويشهد اليوم الأول 18 نازلاً للرجال والسيدات، حيث تم إجراء قرعة المنافسات وتحديد أطراف النزالات التي تستمر حتى يوم 31 مايو الجاري، بمشاركة 237 ملاكماً وملاكمة من 21 دولة آسيوية، من بينهم 5 ملاكمين يمثلون الإمارات 4 منهم في فئة الرجال وواحدة في فئة السيدات.

وعقد الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة أعقبه مراسم قرعة النزالات، كما تم عقد ورش العمل التدريبية والتحكيمية والفنية، وإجراء التدريبات بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كرملوف، ومحمد بوخاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعمر الكندي مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء التدريبات وورش العمل التي أقيمت بإشراف مدربين مختصين ومعتمدين من الاتحادين الدولي والآسيوي، والتي تعد جزءاً من البروتوكول الخاص بالبطولة التي تم اعتماده، بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات المختصة وتنظيم البطولة بنظام الفقاعة.

وتم في ورش العمل التدريبية استعراض أهم الحالات التدريبية والتحكيمية المطبقة في الملاكمة بغرض تطوير العاملين في الاتحادات الوطنية للدول المشاركة في البطولة، والتي تمثل ثقلاً دولياً مهماً في عالم الملاكمة، ويسعى ملاكموها لتقديم أقوى المستويات الفنية في البطولة والاستعداد الأمثل للألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام الجاري التي يعد الملاكمون الآسيويون مرشحين للفوز بما لا يقل عن 15 ميدالية فيها.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح البطولة الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وتم بث فعالياته عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة إلى معظم الدول الآسيوية.