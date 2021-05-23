بعد انتظار «عقدين».. المريخ يسطع أمام الهلال في «الجوهرة الزرقاء»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل المريخ بفوزه الأول على ملعب غريمه التقليدي الهلال في الدوري السوداني الممتاز بعد نحو عقدين، 2-0 في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 11 للدوري الممتاز، وهو الفوز الأول للأحمر على «الأزرق» بملعب «الجوهرة الزرقاء» منذ 2001.

وسجل سيف تيري هدفي المريخ في الشوط الأول ليحسم المباراة مبكراً، ويرفع المريخ رصيده إلى 34 نقطة متساوياً مع الهلال، وفي جعبته مباراة مؤجلة أمام حي الوادي نيالا.

ومثلت الخسارة أمام المريخ 0-2، الأولى للهلال في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما خاض 14 مباراة سابقة فاز في 10 وتعادل في 4 قبل الخسارة الأولى، في المقابل خاض المريخ «حامل اللقب» آخر ثلاثة مواسم على التوالي، مباراته الـ 14 في الدوري وحقق فوزه العاشر مقابل التعادل في 4 مباريات.

ولعب المريخ المواجهة أمام غريمه التقليدي الهلال في ظل غيابات مؤثرة لأبرز نجومه بعد تأكيد اتحاد الكرة عدم مشاركة الثلاثي رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد بداعي الإيقاف.

وخاض طرفا «القمة السودانية» المريخ والهلال 20 مباراة سابقة على ملعب الهلال، فاز «الأزرق» في 11 مباراة، وحسم التعادل 8 مباريات، مقابل فوز المريخ في مباراة واحدة بنتيجة 2- صفر في 2001، قبل أن يكرر ذات النتيجة في المواجهة الأخيرة.