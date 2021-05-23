الرجاء يجدد الموعد مع بيراميدز في «الكونفيدرالية»

بيروت (أ ف ب)

ضرب الرجاء البيضاوي المغربي موعداً مع بيراميدز المصري في دور الأربعة بفوزه الكبير على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 4-0، وعودة بيراميدز بالتعادل الإيجابي من أرض مضيفه أنييمبا النيجيري 1-1 اليوم في إياب ربع نهائي مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية»، فيما تأهل شبيبة القبائل الجزائري بشق النفس إثر تعادله وضيفه الصفاقسي التونسي 1-1.

وأكمل كوتون سبور الكاميروني أضلاع نصف النهائي رغم خسارته أمام مضيفه جراف السنغالي 1-2 وذلك لتسجيله خارج القواعد بعدما فاز 1-0 ذهاباً.

على ملعب محمد الخامس، وجه الرجاء إنذاراً شديد اللهجة إلى منافسيه، بأنه يعتزم استعادة اللقب بعدما توج به عام 2018، وذلك باكتساحه ضيفه أورلاندو 4-0 بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في جوهانسبرج.

وأكد الفريق المغربي قوته في الشوط الأول الذي شهد الأهداف الأربعة، حيث افتتح التسجيل مبكراً عبر الكونغولي الديمقراطي بن مالانجو بعدما حول الكرة برأسه بعيداً عن متناول الحارس وايني سانديلاندز اثر عرضية من أنس العرجون (6).

وسدد محمود بنحليب كرة قوية تصدى لها الحارس سانديلاندز (11)، وكاد إينوسنت ماييلا أن يدرك التعادل للفريق الزائر إلا أن متابعته للكرة مرت بجانب مرمى أنس الزنيتي (13)، وتصدى الحارس المغربي أيضاً لانفراد فيسنت بولي (16). واستعاد «النسر الأخضر» سيطرته على المجريات، آملاً في تعزيز النتيجة وحصل على مبتغاه عندما توغل سفيان رحيمي عن الجهة اليسرى وأرسل كرة بالعرض فانسل زكريا الوردي من الخلف وخطفها في الشباك (22).

وسهّل التقدم المريح من مأمورية النادي المغربي، في المقابل توتر الفريق الجنوب أفريقي، فاستغل رحيمي هذا الأمر ليضيف الهدف الثالث عندما استلم الكرة من مالانجو فانفرد وسددها ساقطة عند خروج الحارس لملاقاته (31).

وتابعت كتيبة المدرب التونسي لسعد الشابي استعراضها في الشوط الأول وسجل مالانجو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما أخطأ دفاع أورلاندو في إبعاد الكرة فسددها بهدوء ساقطة أيضاً في الشباك (36). وفي الشوط الثاني لم يقدم النادي المغربي نفس أداء النصف الأول من اللقاء لاقتناع الفريقين بأن الأمور باتت محسومة، وحاول الفريق الضيف تقليص النتيجة إلا أن الحارس الزنيتي وخط دفاعه لم يسمحا باهتزاز الشباك.

ويلتقي الرجاء في الدور المقبل مع بيراميدز في إعادة لمواجهتي الناديين في دور المجموعات واللتين انتهتا لصالح الفريق المغربي 2-0 ذهاباً في الدار البيضاء و3-0 إياباً في القاهرة. وكان بيراميدز، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين بتعادله مع مضيفه أنييمبا 1-1 في آبا.

وكان بيراميدز البادئ بالتسجيل عبر إبراهيم عادل بعدما استغل خطاً في التمرير أمام منطقة الجزاء فسدد كرة فوق الحارس (32)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أيوالا أنايو بتسديدة قوية من حافة المنطقة (40). وكان بيراميدز فاز 4-1 ذهاباً بملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وكان بيراميدز خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي 0-1. وبلغ شبيبة القبائل نصف النهائي بصعوبة بالغة بتعادله وضيفه الصفاقسي 1-1 على ملعب أول نوفمبر في مدينة تيزي أوزو الجزائرية.

وكان الفريق المضيف فاز 1-0 ذهاباً في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، وقدم «الكناري» أداء قوياً عبر ثلاثي الهجوم رضا بن سايح ومالك رياح وزكريا بولحية، بينما تحمل الحارس التونسي محمد هادي قعلول العبء الكبير مع خط دفاعه.