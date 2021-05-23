السيتي «قمر البريميرليج» في «ليلة التتويج»

مانشستر (أ ف ب)

احتفل مانشستر سيتي رسمياً بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلال المواسم الأربعة الأخيرة، والسابع في تاريخه، بإكرامه وفادة ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، مساء اليوم «الأحد»، في «الجولة 38» والأخيرة للبطولة هذا الموسم، ورفع «القمر السماوي» رصيده في «حفل الليلة الرائعة» إلى 86 نقطة، متفوقاً بفارق 12 نقطة على مانشستر يونايتد أقرب مطارديه موجهاً إنذاراً شديد اللهجة إلى مواطنه تشيلسي خصمه يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنح الدولي البلجيكي كيفن دي بروين التقدم لرجال المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، إثر تمريرة من الدولي الجزائري رياض محرز في الدقيقة 11، وأضاف الدولي البرازيلي جابريال جيسوس الهدف الثاني بمجهود فردي، أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الضيوف في الدقيقة 14.

وسجل فيل فودن الهدف الثالث، بتسديدة من مسافة قريبة، إثر تمريرة من رحيم سترلينج في الدقيقة 53، قبل أن يختم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو المهرجان ومسيرته مع مانشستر سيتي، بتسجيله الهدفين، «الرابع»، عندما تلقى كرة داخل المنطقة، ولعبها بخارج قدمه اليمنى على يمين الحارس في الدقيقة 71، و«الخامس» بضربة رأسية، إثر تمريرة عرضية للبرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 76.

واحتفل لاعبو الفريقين بأجويرو قبل انطلاق المباراة بـ «ممر شرفي» للدولي الأرجنتيني والهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وكان أجويرو انضم إلى صفوف السيتي، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفاً في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.