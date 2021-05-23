نوير يرحب بـ«امرأة» في رئاسة الاتحاد الألماني!

برلين (د ب أ)

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائد المنتخب الألماني، وكذلك السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن تولي سيدة منصب رئيس الاتحاد الألماني للعبة لن يكون فكرة سيئة.

وقد تم اختيار العديد من النساء كمرشحات محتملات، مثل بيبليانا شتاينهاوس-فيب، التي كانت حكماً سابقاً، وكذلك كاتيا كراوس، لاعبة منتخب ألمانيا السابقة وعضوة مجلس إدارة نادي هامبورج، التي تشغل أيضاً المدير الإداري لإحدى وكالات التسويق الرياضي.

واكتسبت هذه القضية زخماً وسط أزمة قيادة الاتحاد الألماني، التي شهدت استقالة فريتز كيلر رئيس الاتحاد وأتباعه، ومبادرة بقيادة تسع نساء بما في ذلك كراوس تدعو إلى تمثيل نسائي أفضل في كرة القدم الألمانية.

ورداً على سؤال عن رأيه في شتاينهاوس-فيب لرئاسة الاتحاد، قال نوير لصحيفة «فيلت آم سونتاج» الألمانية اليوم: أعتقد أننا منفتحون على ذلك وأن الاتحاد الألماني لكرة القدم مستعد لشغل امرأة هذا المنصب.

وأضاف نوير: هذه ليست فكرة سيئة، يمكنني أن أتخيل ذلك. كما طالب كريستيان سترايش، مدرب فرايبورج، بمنح الفرصة لإحدى السيدات لشغل الوظيفة، فيما صرح إنفانتينو للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العامة للفيفا «الجمعة»: الاتحاد الألماني لكرة القدم يحتاج لرئيس قوي، وربما رئيسة لاتحاد الكرة، ولم لا، ستكون هذه فكرة جيدة أيضاً.