اتحاد الجو جيتسو يطلق سلسلة «حصن الإمارات» للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الجو جيتسو سلسلة كتب مخصصة للأجيال الناشئة، من تأليف الكاتبة الإماراتية نورة الشمري، المستشار القانوني للاتحاد، بهدف تعريفهم بالقيم الموروثة من الأجداد، وغرس قيم الجو جيتسو النبيلة في نفوسهم. وتهدف سلسلة «حصن الإمارات» إلى غرس وصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في نفوس الأجيال الناشئة، وتحصينهم بحب الوطن والتمسك بالأخلاق الكريمة، ونشر قيم ومبادئ وإنجازات الدولة. كما تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على ماضي المؤسسين والأجداد والتحديات التي واجهتهم، فضلاً على غرس القيم الإنسانية التي تتبناها الدولة في الأجيال الناشئة، والعمل على تطبيق مبدأ الأمم المتحدة «الرياضة من أجل التنمية والسلام، وتعزيز قيم التسامح». وتروي سلسلة «حصن الإمارات» - التي تعرض حالياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب - رحلة ثلاث شخصيات كرتونية رئيسة هي: سيف وحصة وحمد، عبر الإمارات السبع لاستكشاف المواقع التاريخية والحديثة والاطلاع عن كثب على الثقافة المحلية، وفي رحلتهم يتعرفون على أصدقائهم كائنات الصحراء.. التمائم الرياضية، وهي شجرة الشبهانة الحكيمة، أقدم وأكبر غافة في الدولة، وموطنها بعيا السلع وعمرها أكثر من مائتي عام، والصقر ذياب مدرب الفريق، والصقر الصغير غيث، والظبية المها مُرشدة الفريق، والظبية الصغيرة صديقة حصة، وثعلب الصحراء رينارد، والجمل هملول حكم الفريق.

ويأمل الاتحاد من خلال سلسلة «حصن الإمارات» في إلهام جيل الشباب لتبنّي القيم الرئيسة التي يتمحور حولها كل كتاب بالسلسلة. وبدأ العمل على هذه السلسلة بتكليف ومتابعة من عبدالمنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الذي يقول في هذا السياق: تعتمد رياضة الجو جيتسو قيماً جوهرية يحتاجها كل مجتمع لضمان ازدهاره.. وتسهم سلسلة «حصن الإمارات» في تعريف أبنائنا بهذه القيم وتعليم الجيل المقبل كيفية المساهمة في تنمية المجتمع أثناء استكشافهم لتراث الدولة بطريقة مشوقة.

وأضاف الهاشمي: لا تقتصر رياضة الجو جيتسو على كونها رياضة وطنية فحسب، ولكنها أصبحت ثقافة مجتمع وأسلوب حياة أيضاً.. ونحن سعداء بكون الشخصيات الرئية الثلاث في السلسلة من ممارسي لعبة الجو جيتسو، ونواصل العمل على تطوير هذه الرياضة وتعزيز قيمها داخل الدولة وخارجها. وعن الشخصيات تقول الكاتبة: اخترت هذه الكائنات لأني أردت أنْ يقترب القرّاء الصغار أكثرَ من بيئتِنا الصحراوية ويتعرفوا على كائناتها المميزة، مثلما تستخدم الدول المضيفة للألعاب الأولمبية تمائمها الوطنية على شكلِ شخصيات كرتونية كـ «تميمة أولمبية» لتحمل ثقافتها وتاريخها وروحها الإنسانية، وجعلت كل شخصية منهم تأتي من برنامج من برامج حماية هذه الحيوانات لتسليط الضوء على أهمية رعايتها وحمايتها.

ووصفت نورة الشمري السلسلة بأنها مزيج من تقاليد السنع الإماراتية الأصيلة، وقيم المجتمع العصري للمساعدة في تثقيف القرّاء الصغار حول تاريخ أجدادهم العظماء. وقالت: تستمد سلسلة حصن الإمارات إلهامها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد استغرقت أكثر من عام في تأليفها، حيث قمت بتأليف السلسلة من أمام قصر الحصن الذي يعتبر أعرق وأقدم مبنى في الإمارة.

وزار معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم جناح اتحاد الجو جيتسو المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث اطّلع معاليه على سلسلة كتب حصن الإمارات للأطفال من تأليف الكاتبة نورة الشمري، المستشار القانوني للاتحاد. وعرّفت المؤلفة معاليه بالأجزاء الثمانية التي تضمها السلسلة، والرمزية التي تحملها الشخصيات وأحداث الكتب الثمانية، إلى جانب ارتباط السلسلة برياضة الجو جيتسو، خاصةً وأنها تسلّط الضوء على القيم الأصيلة للهوية الإماراتية، والتي باتت رياضة الجو جيتسو تشكل جزءاً مهماً منها.