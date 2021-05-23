الجزيرة يسيطر على «جوائز الشهرين»

أبوظبي (الاتحاد)

سيطر الجزيرة على جوائز رابطة المحترفين، حيث تُوج عبدالله رمضان، لاعب الوسط، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهري أبريل ومايو، بعد أدائه المميز الذي أسهم في قيادة فريقه لحصد درع الدوري في المواجهات الأربع الحاسمة.

وتفوق رمضان في التصويت على زميليه علي مبخوت والجنوب أفريقي تولاني سيريرو، وعبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس.

وحصد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على مهدي علي «شباب الأهلي»، وعبدالعزيز العنبري «الشارقة».

ونال علي خصيف حارس الجزيرة، جائزة أفضل حارس، متفوقاً على فهد الظنحاني «بني ياس»، وعادل الحوسني «الشارقة».

ويجري اختيار قائمة المرشحين عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، وتتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.