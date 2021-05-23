«الوديات غائبة» في معسكر سوريا

علي معالي (دبي)

لن يتمكن منتخب سوريا لكرة القدم، والذي يقيم معسكراً تدريبياً في دبي، يستمر حتى نهاية مايو الجاري، من إقامة أي مباراة ودية، وذلك لعدم اكتمال صفوف «قاسيون»، قبل السفر إلى الصين لاستكمال باقي مشوار تصفيات «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، أمام المالديف وجوام والصين، علماً بأن سوريا يملك 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، جعلته يتصدر قمة المجموعة الأولى، ويحتاج إلى «نقطة واحدة»، في بقية مبارياته المقبلة للتأهل إلى «أمم آسيا».

«الموقف المريح» للمنتخب السوري جعله يخطط لترتيب أوراقه للمرحلة الحاسمة في السباق إلى نهائيات كأس العالم، وجمع الفريق «النقاط الكاملة»، بالفوز على الفلبين 5-2 و2-1، والمالديف 2-1 وجوام 4-صفر والصين 2-1.

وانضم إلى معسكر دبي إبراهيم عالمة وخالد إبراهيم وأحمد الصالح وحسين جويد وعلاء الدين دالي ومحمد عنز ويوسف الحموي ومؤمن ناجي ومحمد ريحانية.

واعتباراً من الثلاثاء المقبل ينضم طه موسى وأسامة أومري ومؤيد عجان ومحمود البحر ويوسف محمد وأحمد أشقر ومحمد الحلاق، ويلحق بهم في اليوم التالي عمرو ميداني وسيمون أمين، فيما ينضم الخميس المقبل أحمد مدنية وعبدالرزاق محمد وثائر كروما وخالد كردغلي وماهر دعبول وكامل حميشة ومحمد المرمور ومارديك مارديكيان ومحمد فارس أرناؤوط وعبد الرحمن بركات.