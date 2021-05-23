بريمن.. «مصير مؤلم» في دوري الدرجة الثانية الألماني!

هانوفر (د ب أ)

لم يلعب أي فريق في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» مباريات أكثر من فريق فيردر بريمن ولكن لا يوجد ضمان أنه سيعود إلى «البوندسليجا» بشكل فوري بعد الهبوط للدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخ النادي. ويعد فريق هامبورج أحد الأمثلة للفرق التي لم تحقق الصعود المباشر بعد الهبوط.

وفشل هامبورج للموسم الثالث على التوالي في العودة لـ«البوندسليجا»، وسيلعب مباريات «ديربي» في دوري الدرجة الثانية مع بريمن في موسم 2021-2022، من سيكون في الملعب، من سيجلس كمدير فني على مقاعد البدلاء وفي الإدارة في بريمن هو ما يفكر فيه أي شخص بعد يوم من هبوط بريمن للمرة الأولى في آخر 41 عاماً، عقب الخسارة أمام بروسيا مونشنجلادباخ 2-4 وفوز كولون على شالكه 1-0 في ذات التوقيت.

كان الهبوط هو النتيجة الحتمية بعد سنوات من التراجع في الترتيب والحسابات البنكية لبطل الدوري أربع مرات، والذي فاز بالثنائية المحلية في 2004.

تأثير فيروس كورونا أضيف بشكل ملحوظ للمشاكل المالية التي يعاني منها الفريق، ومازال بريمن بحاجة لبيع لاعبين لتلبية متطلبات الترخيص أو مواجهة خصم ست نقاط إذا لم يفعل ذلك- وهو الأمر الذي قد يؤثر بقوة على صعوده حتى قبل بداية الموسم.

ولم يستطع فرانك باومان المدير الإداري استبعاد خطر الإفلاس على الرغم من أنه وصفه بالحد الأدنى- على الرغم من خسارة حقوق البث والتي تصبح أصغر بكثير في دوري الدرجة الثانية.

وطالبت الجماهير الغاضبة باومان وكل قيادات النادي بما في ذلك رئيس المجلس ماركو بودي بالرحيل، والاثنين كانا لاعبين سابقين في بريمن، مثل توماس شاف الذي عاد لتدريب الفريق لمباراة واحدة ولم يتمكن من مساعدة الفريق.

وتوج بريمن من قبل بلقب الدوري الألماني مثله مثل هامبورج ونورنبرج، وأيضاً كولون وآينتراخت براونشفيج، الذين يمكن أن يكونوا جزء من الموسم المقبل.

وتواجدت أيضا فرق شالكه وفورتونا دوسلدورف وهانوفر وسان بولي هامبورج، وهانزا روستوك ودينامو دريسدن في البوندسليجا في السابق.