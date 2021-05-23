«الأبيض» يواجه «النشامى» في «البروفة السرية»

معتز الشامي (دبي)

يخوض منتخبنا الأول لكرة القدم، في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء غد «الاثنين»، مباراة دولية ودية أمام الأردن، في «البروفة» الأخيرة لـ «الأبيض» قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تُقام في ضيافة الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وتكتسب المواجهة المرتقبة أمام «النشامى»، أهمية كبرى، خاصة أنها تأتي للوقوف على استيعاب اللاعبين للتدريبات اليومية خلال المعسكر المغلق، على ستاد زعبيل بنادي الوصل، منذ الأسبوع الماضي، حيث يستعد «الأبيض» لخوض سباق التصفيات، ضمن المرحلة الثانية بالمجموعة السابعة التي يحتلها فيتنام بـ11 نقاطه، بينما يأتي «الأبيض» في المركز الرابع «6 نقاط»، ويحتاج إلى الفوز في المباريات الأربع المتبقية أمام ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 3 و7و11و15 يونيو، على ملعب الوصل. ويرغب الجهاز الفني في الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وتحديد التشكيلة الأساسية الرسمية التي يخوض بها المنتخب مشوار التصفيات، حيث أبقى مارفيك على القائمة التي تضم 27 لاعباً، على أن يتم تقليصها يوم المباراة إلى 23 لاعباً.

وعمد جهاز المنتخب إلى إغلاق التجربة الدولية الودية الأخيرة، قبل انطلاق مشوار التصفيات، بسبب توافد منتخبات المجموعة السابعة لإقامة معسكراتها في دبي، وحاولت بعض الأجهزة الفنية لتلك المنتخبات، «التجسس» على تدريبات منتخبنا، وكان من المتوقع حضور بعضها للتجربة الدولية، وهو ما أدى إلى تمسك الجهاز الفني بغلق ودية الأردن وعدم نقلها تلفزيونياً، لمنح المنتخب الخصوصية الفنية اللازمة، وتجربة بعض الأفكار الفنية، خاصة أن الفوز في أول مباراة بالتصفيات يوم 3 يونيو أمام ماليزيا، سيكون بداية الانطلاقة للمنتخب، وبالتالي يرغب مارفيك وجهازه المعاون في استغلال عنصر المفاجأة الفنية لمصلحة المنتخب.

وأدى «الأبيض» سلسلة من التدريبات على الملعب الفرعي بنادي الوصل، بقيادة فان مارفيك، وبمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء علي صالح، الذي يغيب رسمياً عن التصفيات بداعي الإصابة، وحاجته إلى العلاج والراحة، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية، إلى جانب محاضرات الفيديو اليومية في مقر الإقامة، لدراسة منتخبات المجموعة وطريقة وأسلوب اللعب التي يتم اتباعها.

وتقرر أن يدير المباراة، طاقم دولي من البحرين بقيادة علي حسن السماهيجي «ساحة»، نواف خليفة «مساعداً أول»، صلاح عبدالعزيز «مساعداً ثانياً»، ومحمد الهرمودي «حكماً رابعاً».

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بزيارة تدريبات المنتخب أمس الأول، وألقى كلمة للاعبين وطالبهم فيها بالقتال في الملعب، والتمسك بأمل التأهل إلى المونديال، والوصول إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، مشيراً إلى ثقته فيهم وفي قدراتهم، وطالبهم باللعب بجدية وتركيز لإسعاد شعب الإمارات خلال مشوار التصفيات.

من جهة أخرى، أكد المدافع وليد عباس، أن زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي جاءت في وقت مناسب، حيث رفعت الحالة المعنوية للاعبين، خاصة أن حديث رئيس الاتحاد بعد نهاية التدريب جاء محفزاً ومنح طاقة إيجابية لبذل المزيد من الجهد والعمل والاستعداد الأمثل للتصفيات.

وقال وليد عباس: «حضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي يُمثل حافزاً للاعبي المنتخب الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم، والظهور بمستوى لافت يضمن لنا تحقيق الفوز بالمباريات، والعبور إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات»، مشيراً إلى أن لعب المباريات في الدولة يمثل عاملاً مهماً، ورغم ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن الجهاز الفني وضع برنامجاً مناسباً لتخطي هذا الأمر.

فيما قال علي سالمين لاعب الوسط: إن «الأبيض» أصبح جاهزاً لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات المشتركة من كافة النواحي الفنية والنفسية والبدنية، مشيراً إلى أنه وبعد انتهاء الموسم الكروي الشاق أصبح التركيز الآن على المنتخب، الذي يُعّد الأهم بالنسبة لنا، خاصة أن المرحلة الحالية هي الأهم وتتطلب منا عملاً كبيراً لأن وضعنا بالمجموعة غير مطمئن، ويجب علينا القتال من أجل الفوز في جميع المباريات والتأهل إلى المرحلة المقبلة.

وأضاف: «سنعمل ونقدم كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا المتعطشة لرؤية ومشاهدة المنتخب في المباريات الرسمية بعد فترة طويلة من التوقف نتيجة (جائحة كورونا)، مشيداً بما يقدمه الجهازان الفني والإداري من عمل دؤوب وحرصهما على توفير كل احتياجات اللاعبين».