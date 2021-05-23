ديبورتيفو لاكورونا يستدعي كارتابيا لتصوير فيلم ترويجي

منير رحومة (دبي)

عاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، إلى الظهور على الساحة من جديد، بعد انتهاء الموسم، وانتهاء إعارته للموسم الثاني، قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، خاصة بعد الدعوة التي وجهها النادي الإسباني له، ليكون ضمن قائمة اللاعبين الذين يشاركون في فيلم ترويجي للنادي خلال الصيف، من منطلق أنه مرتبط بعقد معه يمتد لخمس سنوات، وينتهي في 30 يونيو 2022.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن ديبورتيفو يملك 16 لاعباً، يلعبون مع أندية أخرى على سبيل الإعارة، ويتم خلال الأيام المقبلة حسم مصيرهم.

وأوضحت أن إدارة ديبورتيفو، ومنذ هبوط الفريق، تسعى للتخلص من أصحاب الرواتب العالية، وقد توافق على التفريط نهائياً في كارتابيا، سواء بالاستمرار مع «الفرسان» أو الانتقال إلى فريق آخر في أوروبا أو الأرجنتين.

ويذكر أن إدارة شباب الأهلي متمسكة باستمرار «الأرجنتيني» في «الفرسان»، خاصة وأن اللاعب البالغ 28 عاماً، أبدى في أكثر من مناسبة رغبته في مواصلة المشوار في دوري الخليج العربي، وينتظر أن تدخل شركة الكرة، خلال الأيام المقبلة في مفاوضات جادة مع ديبورتيفو لاكورونا لانتقال كارتابيا بصفة نهائية.

ولعب كارتابيا 22 مباراة هذا الموسم، في جميع المسابقات المحلية، وسجل 8 أهدفاً، وانتزع نجومية نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتسجيل هدفي فريقه أمام النصر، ومتوجاً بثلاثة ألقاب خلال موسمه الثاني مع «الفرسان».