تتويج «دبي لأصحاب الهمم» بـ «درع الخماسيات»

دبي (الاتحاد)

تسلم نادي دبي لأصحاب الهمم درع دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، عقب إقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة، بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة ورئيس نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، وحسن عبدالله المزروعي الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، وعضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وسيف النعيمي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

وشهد الأسبوع الأخير فوز نادي العين لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بهدف، ليظل في المركز الرابع، فيما تفوق نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 10-3، ليقتنص اللقب بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل المباراة، وحصل إسماعيل علي الحمادي لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على جائزة أفضل لاعب، فيما عبدالرحمن شعبان «نادي دبي لأصحاب الهمم» جائزة الهداف، وعامر شهاب مراد من نادي دبي لأصحاب الهمم أفضل حارس، كما تم تسليم الدرع للاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم.